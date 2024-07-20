На фестивале Достоевского в Зарайске показали спектакль-концерт «Бедные люди»

Фото: медиасток.ру
На фестивале Достоевского в подмосковном Зарайске был показан спектакль-концерт «Бедные люди». Его представили народный артист РФ, руководитель Театра Наций Евгений Миронов и народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
Это не обычный фестиваль искусств. Он предлагает взглянуть на жизнь и произведения великого русского писателя в новом ракурсе, что подчеркивает и его название: «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Гости смогут не только погрузиться в творчество Федора Михайловича, но и побывать в местах, где прошло его детство, где, по его словам, он, действительно, был счастлив.
Фестиваль соединил в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Творчество Достоевского представлено с разных сторон, демонстрируя его сегодняшнюю актуальность. Такой фестиваль проходит в Подмосковье впервые. министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил надежду, что фестиваль-путешествие «Достоевский» станет еще масштабнее; станет таким местом, куда каждый год будут стремиться люди — посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска».
В программе «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» шесть театральных премьер, в числе которых спектакль Театра Наций по «Бедным людям», первому произведению писателя, после которого он стал знаменитым. Художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал, что он, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения на фестиваль. Он пояснил, что в его жизни многое связано с Достоевским, он часто воплощал на сцене и экране его героев.
Гала-премьера фестиваля спектакль-концерт «Бедные люди» с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
Маэстро рассказал, что это не первая их совместная работа с Евгением Мироновым. Когда актёр и режиссёр предложил Башмету принять участие в постановке, он долго думал, какая музыка могла бы сопровождать гениальный текст великого писателя, и решил, что ничего не придумать лучше Чайковского. Таким образом, в спектакле «Бедные люди» как бы встречаются на сцене сразу два гения, заключил Юрий Башмет.
Фестиваль завершится в воскресенье. Подробная программа и информация, как туда удобнее добраться – на сайте.
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Фестиваль соединил в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Творчество Достоевского представлено с разных сторон, демонстрируя его сегодняшнюю актуальность. Такой фестиваль проходит в Подмосковье впервые. министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил надежду, что фестиваль-путешествие «Достоевский» станет еще масштабнее; станет таким местом, куда каждый год будут стремиться люди — посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска».
В программе «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» шесть театральных премьер, в числе которых спектакль Театра Наций по «Бедным людям», первому произведению писателя, после которого он стал знаменитым. Художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал, что он, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения на фестиваль. Он пояснил, что в его жизни многое связано с Достоевским, он часто воплощал на сцене и экране его героев.
Гала-премьера фестиваля спектакль-концерт «Бедные люди» с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
Маэстро рассказал, что это не первая их совместная работа с Евгением Мироновым. Когда актёр и режиссёр предложил Башмету принять участие в постановке, он долго думал, какая музыка могла бы сопровождать гениальный текст великого писателя, и решил, что ничего не придумать лучше Чайковского. Таким образом, в спектакле «Бедные люди» как бы встречаются на сцене сразу два гения, заключил Юрий Башмет.
Фестиваль завершится в воскресенье. Подробная программа и информация, как туда удобнее добраться – на сайте.
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Александр Бойцов