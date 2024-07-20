На фестивале Достоевского в Зарайске показали спектакль-концерт «Бедные люди»

20 июля церковь чтит память преподобных Фомы Малеина и Евфросинии Московской. В народном календаре этот день называют Авдотьей-Сеногнойкой или Фомой-Черничником.

История





Евдокия была очень благочестивой женщиной. Её мировоззрение во многом сформировалось благодаря общению с митрополитом московским Алексием и преподобным Сергием Радонежским, который был крёстным одного из пяти сыновей Евдокии и Дмитрия.





После смерти мужа Евдокия правила княжеством и стала основательницей нескольких храмов. По её указанию был построен Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле. Когда её сыновья подросли, она приняла монашеский постриг и стала Ефросиньей. Последние годы своей жизни она провела в монастыре.

Традиции





Символом же этого дня является дуб. Его листья использовали для украшения домов, веников для бани и верили в их целебные свойства.





20 июля также называли Авдотьей Сеногнойкой из-за дождей, мешающих заготовке сена. По этой причине убрать сено старались до этой даты.

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Если погода была хорошей, крестьяне отправлялись в поле, заворачивали серп в полотенце и пели народные песни. Первый сжатый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Его часть оставляли в переднем углу избы до осени, а на Покров Пресвятой Богородицы угощали им домашнюю скотину.





Вечером на Авдотью гадали: бросали свой серп на пол избы. Если серп ложился на поверхность, человека ждало большое счастье.

Что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки





Если 20 июля выпадало на пятницу, то по приметам не рекомендовалось стирать. Верили, что это может привести к финансовым трудностям.





На Руси также избегали купания в открытых водоёмах 20 июля, опасаясь несчастий и травм.





В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, предаваться грусти и унынию.



Не стоит заводить новые отношения, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца. Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.

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Если 20 июля выпадает на пятницу, то не рекомендуется стирать, чтобы не потерять финансовое благополучие. Кроме того, не следует купаться в водоёмах, так как водяной сегодня особенно агрессивен и может навредить человеку.





Также этот день считается неблагоприятным для торговли: возможны непредвиденные проблемы, такие как кража денег, мошенничество или порча товара, что может привести к убыткам. Не стоит одалживать деньги, так как их могут не вернуть, а с должником могут возникнуть конфликты.





Кроме того, не следует завидовать чужим успехам, заниматься тяжёлой домашней работой, грустить и унывать.

Что можно делать 20 июля

В день памяти преподобной Ефросинии Московской, в народе известной как Авдотья Сеногнойка, наши предки посвящали себя труду. Преподобная Ефросиния была известна своим усердием, и к ней обращались с молитвами о здоровье близких.





Символом этого дня был дуб. Люди находили тень под его сенью, чтобы набраться сил и энергии. Они приносили с собой венки из дубовых листьев и вешали их на стены, чтобы защитить свой дом от злых духов и недобрых людей.





В народе существовало поверье: созрела черника — значит, пришло время жатвы, обычно это происходило примерно 20 июля. В это время можно было собирать ранние яблоки, вишню и огурцы.

Фото: istockphoto / zi3000





Первыми начинали сбор урожая именинники этого дня, считалось, что это принесёт изобилие в семью. Первый сноп ставили в углу дома и хранили до осени.



В этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые, по поверьям, обладали целебной силой. Также существовала примета: нужно посидеть под дубом 20 июля, чтобы набраться сил на год вперёд.





В старину люди старались поймать большую бабочку и ненадолго подержать её в руках. По поверьям, это могло принести здоровье.



Приметы





Также одним из признаков приближающегося дождя является поведение лошади: если она вытянет шею и принюхается, то это означает, что скоро начнётся дождь.





Если небо стало белёсым и мутным, то это тоже может быть признаком скорого дождя.

Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky





А вот если пауки начали плести новую паутину, то можно ожидать ясную и солнечную погоду.





И наоборот, если вечером громко кричат журавли, то на следующий день будет тепло и солнечно.





Кроме того, все сны, которые снятся в ночь на 20 июля, сбываются. Однако никому нельзя рассказывать о своём сне, чтобы не спугнуть удачу.

