«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском»: фото и видео с фестиваля-путешествия в Подмосковье

Фото: Радио 1
В подмосковном Зарайске проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный российскому писателю. Мероприятие посетила корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева, которая рассказала о самых ярких программах фестиваля, его участниках и поделилась атмосферными кадрами с места событий.
В мероприятии приняли участие руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова из Санкт-Петербурга.
На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.
Корреспондент пообщалась с гостями фестиваля и узнала, что посетителям понравилось больше всего.
Один из ведущих мастер-классов Арсений Поляков рассказал, что он проводит занятия по росписи домиков, плетению браслетов и вышиванию игрушек. В них могут принять участие как взрослые, так и дети.
Представительница студии текстиля Ольга Лященко рассказала, что она занимается изучением традиционных русских узоров и орнаментов. На фестивале представлены ручные светильники, сумки оригами, вышивки, маленькие пакетики для декора и многое другое.
О том, как проходит первый день мероприятия рассказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия Дарья Женихова.
Особую энергию Зарайска отметила также актриса Юлия Хлынина.
Художественный руководитель мероприятия, народный артист России Евгений Миронов поделился впечатлениями о Зарайске и рассказал об идее проведения фестиваля.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов также высказался о первом дне мероприятия.
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Фото: Радио 1
«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные русские персонажи», — рассказала Викторова.
Видео: Радио 1
На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.
Фото: Радио 1
«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам», — рассказал Сергей Хорольский.
Фото: Радио 1
Корреспондент пообщалась с гостями фестиваля и узнала, что посетителям понравилось больше всего.
«Нас собралась целая группа. Мы поучаствовали в различных мероприятиях. Нам все понравилось. Там мастер-классы были, спектакли, продаются сувениры, вкусная выпечка», — поделилась впечатлениями жительница Зарайска Любовь Киселева.
Фото: Радио 1
Один из ведущих мастер-классов Арсений Поляков рассказал, что он проводит занятия по росписи домиков, плетению браслетов и вышиванию игрушек. В них могут принять участие как взрослые, так и дети.
Представительница студии текстиля Ольга Лященко рассказала, что она занимается изучением традиционных русских узоров и орнаментов. На фестивале представлены ручные светильники, сумки оригами, вышивки, маленькие пакетики для декора и многое другое.
Видео: Радио 1
О том, как проходит первый день мероприятия рассказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия Дарья Женихова.
«Очень трепетно и радостно видеть большое количество детей, подростков, людей пожилого возраста, большие семьи, которые ранним утром, еще до открытия фестиваля, пришли на главную площадь. Они радостно ходят, все слушают. Мы смогли отвлечь молодых людей от гаджетов и телевизоров. На улицах люди подходят и говорят спасибо за то, что состоялся этот фестиваль , за то, что в город приехали все эти театры, музыка и искусство», — рассказала Женихова.
Особую энергию Зарайска отметила также актриса Юлия Хлынина.
Фото: Радио 1
«Хотелось бы сказать про замечательную энергию места и то, что мы это делаем под открытым небом. Это очень чувствуется», — поделилась артистка.
Художественный руководитель мероприятия, народный артист России Евгений Миронов поделился впечатлениями о Зарайске и рассказал об идее проведения фестиваля.
«У меня ощущение дрожи и экстаза, как-то все сошлось в Зарайске: и любимый автор, и мои любимые коллеги, место потрясающее, храм, кремль, город Зарайск. Этот фестиваль решили проводить под знаком счастливого Достоевского, каким его не привык видеть читатель», — рассказал Миронов.
Он также сообщил о поддержке проекта губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, Министерства культуры. Подобный фестиваль проводится впервые в нашей стране. Для меня это большая ответственность. Мы постарались включить в фестиваль все форматы и жанры. Вы знаете, дальше возникает потрясающая программа, которую разработало правительство при поддержке губернатора Московской Области Андрея Воробьёва – программа развития Зарайска. Фестиваль может стать прекрасным началом и помощником в этой программе», — заключил артист.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов также высказался о первом дне мероприятия.
Фото: Радио 1
«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском. Чуть больше года назад я приехал, мы смотрели площадки. У нас есть Чехов, у нас только завершился огромный фестиваль блинов, который стал трендом Подмосковья. Хотелось бы, чтобы и фестиваль «Достоевский» стал таким же популярным», — заявил Кузнецов.
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Анастасия Хохлова