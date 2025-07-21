Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

21 июля 2025, 18:12

Синоптик Шувалов: дожди в Москве будут идти до четверга включительно

Фото: iStock/alexei_tm

В пятницу в столичный регион вернется солнечная погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам специалиста, в Можайске выпало 150% месячной нормы осадков, в Ельце Липецкой области выпало почти 90 мм осадков, а в Калуге — 74 мм. Он уточнил в разговоре с RT, что для средней полосы — это значительный объем.



Тем временем в Москве подтопило некоторые районы, которые находятся в низине, продолжил Шувалов.





«Дожди сохранятся до четверга включительно. Температура в эти дни — +22...+24 °C. Это то, на что можно рассчитывать», — отметил синоптик в беседе с RT.

А вот в пятницу в столицу вернется солнечная погода», — заключил эксперт.

«На пятницу и субботу мы пока что прогнозируем погоду без осадков. Ночи станут чуть прохладнее, потому что будет более ясная погода — в ночные часы ожидается где-то максимум 12-15 °C. А вот дневная температура в регионе составит 23-28 °C. В Москве это будет где-то 25-27 °C», — уточнила Позднякова.