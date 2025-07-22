«Роскосмос» выложил ролик из снимков циклона, накрывшего Москву рекордным дождем

22 июля 2025, 01:38

Фото: кадр видео Telegram-канала Госкорпорация «Роскосмос» @roscosmos_gk

21 июля Москву накрыло рекордным дождём. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале короткий клип из космических снимков циклона, благодаря которому был побит «дождевой рекорд» 1879 года.





Напомним, что под утро 21 июля в Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня. На залитые водой дороги жаловались жители Красногорска, Люберец, Жуковского и Раменского. В соцсетях пользователи делились роликами последствий исторического количества осадков.





«Москву накрыло дождём: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня. Как сегодня выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники», — указали в «Роскосмосе» под видео снимков циклона.