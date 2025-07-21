Россиянам рассказали, можно ли опаздывать на работу из-за плохих погодных условий

21 июля 2025, 16:45

Депутат Бессараб: опоздание из-за погодных условий не предусмотрено в ТК

Фото: iStock/maradek

Согласно Трудовому кодексу РФ, погодные условия не являются уважительной причиной для опоздания на работу. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Работодатели обычно учитывают затруднения в работе транспорта из-за погодных условий, если сотрудник своевременно предупреждает начальство о вынужденном опоздании, отметила депутат.





«В противном случае, конечно, можно будет доказывать, например, комиссии по трудовым спорам, информацию о том, что опоздание произошло именно из-за пробок, из-за погодных условий. Доказать такое можно билетом на проезд в автобусе или информацией с регистратора, если едете на своём транспорте», — добавила Бессараб в беседе с RT.

«Бывают обстоятельства, которые не зависят от работника. В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию в той или иной сфере», — пояснила специалист.