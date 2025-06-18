Врач предупредила о проблемах со здоровьем из-за работы в отпуске
Врач-психиатр Соловьева: работа в отпуске моет обернуться депрессией
Привычка работать в отпуске может привести депрессии. Об этом предупредила врач-психиатр Надежда Соловьева.
Эксперт отметила, что на невозможность расслабиться во время отпуска влияет повышенная тревожность, которая часто появляется при депрессивном расстройстве или неврозе.
«Заторможенность психических процессов тоже может быть одной из причин. Однако в этом случае человеку сложно переключиться как с работы на отдых, так и наоборот. Кроме этого, можно выделить неумение делегировать. Но это больше относится к проблемам личности, которой в целом характерна повышенная тревожность и отсутствие доверия», — рассказала Соловьева «Москве 24».
Она также отметила, что порой обстоятельства вынуждают работать в отпуск, что увеличивает риск выгорания, которое может обернуться тягой к спиртному, перееданием или недоеданием.
В свою очередь врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев рассказал в беседе с «Известиями», что в последнее время в России фиксируется рост заболеваемости раком предстательной железы.
По словам специалиста, люди часто узнают о раке простаты слишком поздно, на третьей-четвертой стадии.
«Большинство случаев рака предстательной железы на ранней стадии — это находка во время планового обследования. К сожалению, специфических признаков, по которым пациент может сам заподозрить болезнь, просто не существует», — пояснил Сысоев.
Он посоветовал проходить почаще профилактические скрининги, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. Для этого необходимо делать анализ крови на ПСА (простатоспецифический антиген).