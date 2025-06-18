Врач предупредила о проблемах со здоровьем из-за работы в отпуске

18 июня 2025, 21:43

Врач-психиатр Соловьева: работа в отпуске моет обернуться депрессией

Фото: iStock/sqback

Привычка работать в отпуске может привести депрессии. Об этом предупредила врач-психиатр Надежда Соловьева.





Эксперт отметила, что на невозможность расслабиться во время отпуска влияет повышенная тревожность, которая часто появляется при депрессивном расстройстве или неврозе.





«Заторможенность психических процессов тоже может быть одной из причин. Однако в этом случае человеку сложно переключиться как с работы на отдых, так и наоборот. Кроме этого, можно выделить неумение делегировать. Но это больше относится к проблемам личности, которой в целом характерна повышенная тревожность и отсутствие доверия», — рассказала Соловьева «Москве 24».

«Большинство случаев рака предстательной железы на ранней стадии — это находка во время планового обследования. К сожалению, специфических признаков, по которым пациент может сам заподозрить болезнь, просто не существует», — пояснил Сысоев.