Нутрициолог рассказала, обязательно ли принимать пробиотики вместе с антибиотиками

18 июня 2025, 15:01

Нутрициолог Сергеева: пробиотики содержатся в кефире и квашеной капусте

Фото: iStock/SewcreamStudio

Врачи часто назначают прием пробиотиков во время антибактериальной терапии. Нужны ли они на самом деле, рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.





По словам врача, в России далеко не все пробиотики прошли клинические исследования. А выбрать препарат так, чтобы он не лишил и «полезной» микробиоты в кишечнике, довольно сложно. Прием пробиотиков оправдан только для людей с проблемами кишечника.





«Мне как специалисту по питанию хочется сказать, что пробиотики и пребиотики нужны организму постоянно. Они должны присутствовать в рационе человека, заботящегося о своем здоровье. Мы должны получать пробиотики и пребиотики из пищи», — отметила Сергеева в беседе с RuNews24.ru.