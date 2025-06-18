Нутрициолог рассказала, обязательно ли принимать пробиотики вместе с антибиотиками
Нутрициолог Сергеева: пробиотики содержатся в кефире и квашеной капусте
Врачи часто назначают прием пробиотиков во время антибактериальной терапии. Нужны ли они на самом деле, рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.
По словам врача, в России далеко не все пробиотики прошли клинические исследования. А выбрать препарат так, чтобы он не лишил и «полезной» микробиоты в кишечнике, довольно сложно. Прием пробиотиков оправдан только для людей с проблемами кишечника.
«Мне как специалисту по питанию хочется сказать, что пробиотики и пребиотики нужны организму постоянно. Они должны присутствовать в рационе человека, заботящегося о своем здоровье. Мы должны получать пробиотики и пребиотики из пищи», — отметила Сергеева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, пробиотики содержатся в квашеных овощах, кефире и простокваше, йогурте и многих других продуктах.
Сергеева добавила, что организм также нуждается в пребиотиках. Они улучшают пищеварение и приносят пользу для полезной микробиоты. Пребиотики содержатся в овощах, фруктах, ягодах, крупах, квашеной капусте.
При этом нутрициолог отметила, что при разнообразном рационе организм в дополнительных препаратах не нуждается.