Диетолог объяснила важность употребления жиров при похудении
Диетолог Мещерякова: без употребления жиров невозможно эффективное похудение
Без употребления полезных жиров эффективное похудение становится невозможным. Об этом предупредила врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова.
«Жир — это источник энергии. Когда вы ограничиваете потребление углеводов и увеличиваете потребление жиров, ваш организм восстанавливает способность сжигать жиры для сокращения жировых отложений и снижения веса», — пояснила Мещерякова в беседе с «Известиями».
По ее словам, ненасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, орехах, авокадо, жирной рыбе и семенах, играют ключевую роль в процессе похудения. Они надолго насыщают, позволяют не переедать и снижают тягу к вредным перекусам. Мещерякова призвала выбирать качественные источники жиров и не отказываться от них полностью.
В свою очередь врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев рассказал «Москве 24», что из-за неправильного питания, недостатка воды, воспалительных заболеваний и сбоев в обменных процессах могут появиться камни в почках.
Он пояснил, что сначала формируется бляшка Рэндалла, которая крепится к почке.
«В дальнейшем из-за высокого содержания соли в моче и нарушения ее оттока, а также постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах», — уточнил специалист.