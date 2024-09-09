Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В центре единоборств прошло первенство городского округа Мытищи среди юношей 2009-2010 10 годов рождения по греко-римской борьбе. Оно было посвящено памяти первого главы и почётного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В соревновательном режиме после каникул проверили свои силы более 50 юных мастеров греко-римского стиля борьбы из шести муниципалитетов Московской области.
Как отметили в администрации, турнир памяти Анатолия Астрахова стал для округа традиционным. В мытищинский центр единоборств приезжают воспитанники ведущих спортивных школ. На трибунах можно увидеть известных спортсменов и почётных гостей.
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«Такие соревнования мы проводим на постоянной основе. Это проверочные турниры, начало подготовки к новому сезону. Для тренеров важно оценить состояние спортсменов, выстроить тренировочный процесс», – сказал тренер мытищинской спортшколы «ЦДЮС» Самир Алиев.
Как отметили в администрации, турнир памяти Анатолия Астрахова стал для округа традиционным. В мытищинский центр единоборств приезжают воспитанники ведущих спортивных школ. На трибунах можно увидеть известных спортсменов и почётных гостей.
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Лора Луганская