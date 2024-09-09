Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах

Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах

09 сентября 2024, 10:15
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В центре единоборств прошло первенство городского округа Мытищи среди юношей 2009-2010 10 годов рождения по греко-римской борьбе. Оно было посвящено памяти первого главы и почётного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В соревновательном режиме после каникул проверили свои силы более 50 юных мастеров греко-римского стиля борьбы из шести муниципалитетов Московской области.
«Такие соревнования мы проводим на постоянной основе. Это проверочные турниры, начало подготовки к новому сезону. Для тренеров важно оценить состояние спортсменов, выстроить тренировочный процесс», – сказал тренер мытищинской спортшколы «ЦДЮС» Самир Алиев.


Как отметили в администрации, турнир памяти Анатолия Астрахова стал для округа традиционным. В мытищинский центр единоборств приезжают воспитанники ведущих спортивных школ. На трибунах можно увидеть известных спортсменов и почётных гостей.

Читайте также:

В Мытищах открыли четыре новые школы

Мытищинский невролог Борисов перечислил предвестники и симптомы инсульта

В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники
#спорт
#борьба
#турнир
#дети
#мытищи
#подмосковье
#московская область
В Париже завершилась Паралимпиада-2024
08 сентября 2024, 23:25

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Летние Паралимпийские игры 2024 года завершились в Париже, передает РИА Новости.
Церемония закрытия прошла на стадионе «Стад де Франс». На нее были приглашены российские спортсмены, не участвовавшие в церемонии открытия.

Всего на Паралимпийские игры в Париже на нейтральной основе были приглашены 88 российских спортсменов. Отечественные атлеты выступали в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, тхэквондо и триатлон.

Российские спортсмены завоевали 64 награды, в том числе 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда под нейтральным флагом заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпийские игры проходили в столице Франции с 28 августа. До этого в Париже состоялись Олимпийские игры, в которых 15 российских спортсменов участвовали с нейтральным статусом.

Читайте также:

Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады
#олимпиада 2024
#паралимпийские игры
#париж
#франция
#россия
#медали
#лёгкая атлетика
#плавание
#спорт
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футбольная сборная России не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна
07 сентября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/SingerGM

Матч сборной России с командой Таиланда, запланированный на 7 августа, был отменён из-за урагана. Однако сразу вылететь в Москву футболисты не смогут по той же причине.
Ещё накануне вьетнамские синоптики предупреждали, что на Ханой надвигается тайфун «Яга», который может стать самым сильным за последние десять лет, сообщает «Чемпионат.ком». Сегодня утром на город обрушился ураганный ветер, который буквально сбивал с ног, и стало очевидным, что запланированный матч с Таиландом провести не удастся.

Однако после того, как стало известно, что игра отменена, российские футболисты и другие члены делегации не смогли вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, в данный момент авиасообщение не осуществляется.

Изначально вылет команды домой был запланирован на 8 августа. Пока остаётся неизвестным, когда погода позволит возобновить авиаперелёты.

Читайте также:

Генсек РФС Митрофанов: матч между Россией и Таиландом пройдет несмотря на погоду

Канчельскис озвучил уязвимое место сборной России

Футболисту сборной России Баринову грозит 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД
#аэропорт
#погода
#синоптики
#матч
#игра
#ветер
#авиасообщение
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболисту сборной России Баринову грозит 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД
07 сентября 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитана московского «Локомотива» и игрока футбольной сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для Российской премьер-лиги (РПЛ) 703 нарушения на общую сумму 642 тысячи рублей.
Любимый в среде профессиональных футболистов чёрный Mercedes-Benz G-класса («гелик») Баринов купил не так давно, в начале 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. И с тех пор регулярно попадает на все радары столицы. Больше всего штрафов у футболиста за превышение скорости — 388. 120 — за не пристёгнутый ремень, 89 — за езду по обочине и так далее. Есть также штраф за то, что вёз ребёнка без детского кресла.

Однако оплачивать многочисленные штрафы спортсмен не торопится. Все сроки уже давно истекли, и теперь сумма платежей вырастет вдвое. Кроме того, по закону футболиста могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы сроком на 50 часов.

Сейчас Баринов в составе сборной России находится во Вьетнаме. Сегодня должна была состояться товарищеская игра с Таиландом, но матч отменили из-за тайфуна. По этой же причине команда пока не может вылететь в Москву.

Читайте также:

Появились подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ

Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли

Легендарного футболиста Канчельскиса избили в Москве
#штраф
#матч
#mercedes
#игра
#штрафы
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «Broke Boys»
07 сентября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Химки первый раз состоялся масштабный медиафутбольный турнир — Суперкубок VK Видео. Профессиональная команда из Российской Премьер-Лиги «Химки» и триумфаторы пятого сезона Медиалиги «Broke Boys» сыграли на стадионе «Арена Химки». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу химчан.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков на 13-й минуте. На 50-й минуте хавбек Бутта Магомедов удвоил преимущество химчан. Помимо этого, по итогам встречи полузащитник ФК «Химки» Хетаг Хосонов был отмечен как «Лучший игрок матча».

«Химки» и «Broke Boys» встретились в официальной игре первый раз. Матч прошёл по стандартным футбольным правилам, с небольшими дополнениями медиаформата — тут неограниченны замены и обратные замены.

«Сегодняшний матч стал ярким событием для всех нас! Поздравляем команду с заслуженной победой в Суперкубке VK. Это была настоящая борьба и душевный футбол», – заявил житель Химок Василий Кузнецов.
Кроме игры зрители и участники турнира могли насладиться насыщенной шоу-программой. На мероприятии выступили популярные российские артисты – GUF и Кассета.

Напомним, «Химки» занимают тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками после семи матчей. По результатам прошлого сезона команда заняла первое место во втором дивизионе и завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

Читайте также:

В Химках День города откроют мемориал защитникам Отечества

В картинной галерее Горшина прошла выставка с фотографиями окрестностей Химок

Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
#химки
#футбол
#турнир
#зрители
#матч
#видео
#шоу
#борьба
#встреча
#фк химки
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антон Бобер объяснил пользу Сергеева для «Крыльев Советов»
06 сентября 2024, 20:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.
«Сергеев — серьёзное усиление для «Крыльев». Иван много забивает, хороший нападающий. Ему не нужно время на адаптацию, потому что он знает требования тренера, команду. У Ивана была неплохая статистка в «Зените». В этой команде большая конкуренция. Надеюсь, Сергеев будет лидером самарцев. Он должен помочь «Крыльям» в реализации моментов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бобер.

Ранее бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.

Читайте также:

Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука

«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки
#спорт
#рф
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука
06 сентября 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.
Он отметил, что эта команда будет идеальной для спортсмена.

«ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее, стоит финансовый вопрос. Я на стороне того, чтобы клубы предлагали бонусную систему футболистам. Я имею в виду средние зарплаты, а все остальное за счет бонусов. Чтобы была красивая футбольная история, чтобы футболисты играли за хорошие клубы, передавали опыт и мастерство молодым», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.

Читайте также:

«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе
#спорт
#история
#рф
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек РФС Митрофанов сообщил о блокировке ФИФА выплаты по FIFA Legacy
06 сентября 2024, 20:24

Фото: iStock/Denis Linine

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что со стороны ФИФА была заблокирована выплата в размере примерно 2,5 млрд рублей по программе FIFA Legacy.
«Сейчас у нас заморожена часть финансирования FIFA Legacy. Это примерно 2,5 млрд рублей. Но она заморожена не по причине геополитических решений, это больше технический момент. Существует определённая структура управления контрактом. С другой стороны, физически заканчиваются те деньги, которые они перевели в РФС первично», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Митрофанов.

Он добавил, что при этом РФС вполне успешно прошёл аудит со стороны ФИФА.

Ранее Максим Митрофанов заявлял, что матч между сборными России и Таиланда состоится несмотря на погодные условия, отмены быть не должно.

Читайте также:

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Колосков раскрыл, с кем необходимо сыграть сборной России

Генсек РФС Митрофанов: матч между Россией и Таиландом пройдёт несмотря на погоду
#матч
#рф
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки
06 сентября 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.
Однако, как пишет Metaratings.ru, впоследствии клубом было принято решение пока отказаться от приобретения этого спортсмена в пользу других кандидатур. При этом конкретных контактов по данному вопросу «Спартак» и представители футболиста не устанавливали. Более того, сообщается, что Голенков может перейти в ЦСКА.

Ранее легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявлял, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе. Так он комментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.

Читайте также:

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе

Сафонов озвучил главную проблему «Динамо»
#спартак
#игры
#рф
#спортсмены
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диана Шнайдер посмеялась над словами Винер и Поднякова о «бомжах» и «иноагентах»
06 сентября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Перед Олимпиадой-2024 в Париже на российских спортсменов, поехавших туда в нейтральном статусе, выливалось немало негатива. Серебряный призёр олимпийского парного турнира по теннису Диана Шнайдер рассказала о своей реакции на резонансные высказывания главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
В разговоре с изданием «Спорт Экспресс» спортсменка рассказала, что когда в марте ей предложили подписать документ о согласии поехать на Олимпиаду, о выполнении определённых условий, подразумеваемых нейтральным статусом, она пришла в недоумение. Ведь Диана тогда была только 10-й ракеткой России. Но подписала, так как на Игры поехать хотелось.

В Париже в паре с Миррой Андреевой они сметали всех с корта, включая первую пару мира Крейчикову и Синякову из Чехии, вплоть до драматичного финала, в котором уступили итальянской паре в чемпионском тай-брейке. Учитывая то, что до Олимпиады Диана и Мирра вместе даже не тренировались, их серебряные медали можно считать огромным успехом.

Что касается негативных комментариев, особенно слов Винер и Позднякова про «бомжей» и «иноагентов», то Диана не придаёт им большого значения. Она рассказала, что перед турниром где-то с мамой увидели, «почитали, посмеялись». Не согласна теннисистка и с мнением депутата Госдумы, известной в прошлом спортсменки Светланы Журовой, которая сказала, что эти медали девочки выиграли для себя, а к стране они не имеют отношения.

«Что ж, у каждого своё мнение. Но ведь статус статусом, а все прекрасно знают, откуда мы, где родились. И из какой страны люди, которые на трибунах скандировали «Наши, наши!». Мы это слышали и нам это очень помогало», — сказала Диана Шнайдер.

Читайте также:

Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток

«Команда иноагентов»: Поздняков вслед за Винер раскритиковал российских теннисистов
#спорт
#медали
#мнение
#отношения
#люди
#игры
#олимпиада
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф