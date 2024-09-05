Мытищинский невролог Борисов перечислил предвестники и симптомы инсульта

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения. Об этом заявил заведующий неврологическим отделением Мытищинской больницы Максим Борисов.
Он напомнил, что при инсульте каждая минута на счету, так как существует так называемое «окно терапевтических возможностей» – промежуток времени до 4,5 часов.
По словам врача, предвестником инсульта является внезапная и необъяснимая головная боль, которую ощущает человек. Появляется головокружение, теряется координация движений или равновесие. Может онеметь какая-то часть тела – язык, лицо, рука, нога или всё туловище. Такое явление присутствует на одной стороне тела и сопровождается слабостью.
Кроме того, неожиданное ухудшается зрение. Больному становится плохо видеть, как одним, так и двумя глазами. Помимо этого, нарушаются сознание и ориентация в окружающей обстановке. Может быть расстройство речи.
При этом, как отметил Борисов, все эти ощущения появляются резко. В этом случае следует сразу вызвать скорую помощь.
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«При вызове скорой медицинской помощи нужно подробно описать симптомы. В ожидании медиков следует обеспечить пациенту доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую горло одежду. Желательно уложить больного на бок на доступную горизонтальную поверхность. До приезда скорой нельзя давать ему лекарства, предлагать воду или пищу», – предупредил Борисов.
По словам врача, предвестником инсульта является внезапная и необъяснимая головная боль, которую ощущает человек. Появляется головокружение, теряется координация движений или равновесие. Может онеметь какая-то часть тела – язык, лицо, рука, нога или всё туловище. Такое явление присутствует на одной стороне тела и сопровождается слабостью.
Кроме того, неожиданное ухудшается зрение. Больному становится плохо видеть, как одним, так и двумя глазами. Помимо этого, нарушаются сознание и ориентация в окружающей обстановке. Может быть расстройство речи.
При этом, как отметил Борисов, все эти ощущения появляются резко. В этом случае следует сразу вызвать скорую помощь.
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Лора Луганская