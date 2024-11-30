Все выступавшие на Всероссийском фестивале волоколамские артисты стали его лауреатами

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Волоколамские артисты успешно выступили на Всероссийском фестивале в Щёлкове, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Многожанровый фестиваль-конкурс «Град мастеров» был организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Волоколамск представляли воспитанники вокальной студии «Ритм» Центра культуры и творчества «Родники», которой руководит Любовь Лобова. Ребята выступили в номинации «Эстрадный вокал».
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Лауреатами второй степени были признаны ансамбль «Мажоринки» с песней «Подмосковные вечера», Надежда Кузнецова с песней «Кружева»; Ангелина Российская с песней Valhalla и Александра Котова с песней «Твои следы».
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«Каждый их номер был удостоен диплома фестиваля. Дипломантами первой степени стали Полина Скворцова с песней «Айсберг» и Вероника Макаренкова с композицией «Неба дожди», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Лауреатами второй степени были признаны ансамбль «Мажоринки» с песней «Подмосковные вечера», Надежда Кузнецова с песней «Кружева»; Ангелина Российская с песней Valhalla и Александра Котова с песней «Твои следы».
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Лора Луганская