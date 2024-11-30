Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» отметил 105-летие

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
105-летний юбилей аграрного техникума «Холмогорка» отметили в Волоколамске, в праздничном мероприятии приняли участие преподаватели, студенты, выпускники, а также творческие коллективы Волоколамского округа, которые приготовили в подарок свои выступления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Техникум «Холмогорка» — подлинное достояние Волоколамского округа. Десятки тысяч его выпускников работают по всей стране. Учебное заведение привлекает молодых людей возможностью получить профессию по широкому спектру специальностей и даёт своим студентам качественное образование. Это, несомненно, заслуга высокопрофессионального преподавательского состава», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.Она поздравила педагогов «Холмогорки» с юбилеем техникума и вручила им награды.
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