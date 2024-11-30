На лыжной трассе в Волоколамске по просьбам жителей восстановили освещение

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
На лыжной трассе в Волоколамском городском парке восстановлено освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этот парк – популярное место среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта. С наступлением зимнего сезона стали поступать просьбы восстановить освещение лыжной трассы. Первый замглавы Волоколамского городского округа Сергей Шорников и руководитель подрядной организации Александр Ерохин выехали на место. Обсудили возможности подведения самонесущего изолированного провода и подключения линии», – говорится в сообщении.Как рассказал Шорников, решение было найдено. Подрядная организация в течение двух дней выполнила все работы, и теперь освещение лыжной трассы вновь функционирует.
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Лора Луганская