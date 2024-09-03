«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
3 сентября уже давно стало символом песни Михаила Шуфутинского, которая завоевал популярность в 90-х годах. Строчки из песни «Я календарь переверну» снова всплывают в памяти, когда листья желтеют, а рябина намекает на приближение осени.
В материале «Радио 1» расскажем, как «Третье сентября» стало феноменом.
Саму дату, как позже рассказывал Игорь Николаев, выбрали случайно. Никакого скрытого смысла авторы песни в нее не закладывали.
Сегодня этот знаменитый хит можно не только услышать, но и увидеть в многочисленных мемах на просторах соцсетей. 3 сентября уже окрестили «Шуфутиновым днем».
Изначально шутка была только в этом, но позже в ход пошли строчки про костры рябин и «все не то, все не так». С того времени сеть заполонили многочисленные мемы.
Фото: соцсети
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Кто написал «3 сентября»Авторами песни стали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Первый раз композицию исполнили в 1993 году. В ее основе лежит лирическая история расставания героя со своей возлюбленной. Даже спустя 30 лет по этой песне выходит множество каверов и ремейков.
Саму дату, как позже рассказывал Игорь Николаев, выбрали случайно. Никакого скрытого смысла авторы песни в нее не закладывали.
Сегодня этот знаменитый хит можно не только услышать, но и увидеть в многочисленных мемах на просторах соцсетей. 3 сентября уже окрестили «Шуфутиновым днем».
Откуда появился мем «3 сентября»В 2011 году по группам «ВКонтакте» разошлись картинки с рэпером Риком Россом и строчками из песни «Третье сентября». Музыканты схожи внешне: борода, лысина и крупные черты лица.
Изначально шутка была только в этом, но позже в ход пошли строчки про костры рябин и «все не то, все не так». С того времени сеть заполонили многочисленные мемы.
Фото: соцсети
3 сентября — День прощанияТекст легендарного хита не основан на какой-то конкретной истории, а её сюжет довольно банален: без долгих прелюдий, мужчина и женщина одним днем разрывают отношения. Герой ностальгирует по счастливым моментам с возлюбленной, с которой все «было всерьез». 3 сентября навсегда остается в памяти героя, сколько бы он ни пытался перевернуть календарь.
Я калeндарь пeрeвeрнy — и снoва трeтьe сeнтябpя.
Нa фoтo я твoё взглянy — и снoва трeтьe сeнтябpя.
Ho пoчeмy, нo пoчeмy рaсстaться всё жe нам пришлoсь?
Вeдь былo всё y нас всeрьёз втoрoгo сeнтябpя.
Михаил Шуфутинский — о 3 сентябряОднажды Шуфутинский рассказал, что положительно относится к такой народной любви в сети и считает эту традицию потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой
«Мне это нравится. Я не видел ни одного злостного мема. Они все симпатичные и очень даже уважительные. В основном в них выражается отношение не ко мне, а к песне», — говорил артист в интервью RT.Фото: соцсети
Интересные факты о 3-м сентября
- В 2022 году ТАСС писал, что в этот день старенький хит Шуфутинского на стриминговых сервисах слушают примерно в 15 раз больше, чем в другое время.
- Судьба распорядилась так, что в 1995 году 3 сентября у Шуфутинского родился внук Дмитрий. Также 3 сентября день рождения отмечает один из близких друзей музыканта.
- По данным Shot, выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.
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Алина Юрчак