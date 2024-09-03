Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

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Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева отправили своего сына Сашу в первый класс. Знаменитая пара тщательно охраняет личную жизнь ребенка, избегая его публичного появления, и даже выбрала для него особенную школу.
Саша начал обучение в частной московской «Школе Сотрудничества», которая расположена в центре столицы. Стоимость обучения составляет около 152 000 рублей в месяц и включает кружки, спортивные секции, трехразовое питание, медицинское обслуживание и возможность продленного пребывания.
На праздничной линейке, посвященной началу учебного года, Малахова и Шкулеву заметили среди других родителей, после чего они быстро покинули школу.
Малахов регулярно водит сына на занятия по плаванию с личным тренером, а после тренировок они часто перекусывают в ресторане, где мальчик любит заказывать капучино, называя его «кофе с пенкой». Семья также посещает бабушку и дедушку на даче, где они проводят время на свежем воздухе. По воскресеньям Малаховы ходят на утреннюю службу в церкви.
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На праздничной линейке, посвященной началу учебного года, Малахова и Шкулеву заметили среди других родителей, после чего они быстро покинули школу.
Малахов регулярно водит сына на занятия по плаванию с личным тренером, а после тренировок они часто перекусывают в ресторане, где мальчик любит заказывать капучино, называя его «кофе с пенкой». Семья также посещает бабушку и дедушку на даче, где они проводят время на свежем воздухе. По воскресеньям Малаховы ходят на утреннюю службу в церкви.
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Елена Перлова