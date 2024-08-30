Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала кассационную жалобу на решение о доначислении ей более 1 миллиарда рублей налогов. Информация о подаче жалобы была зарегистрирована в картотеке арбитражных дел Московского городского суда. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.