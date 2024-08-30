Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России Борис Щербаков опроверг слухи о своей госпитализации и отметил, что такую информацию л нём распускают его враги.
Он добавил, что он находится дома и с ним всё хорошо.
До этого в медиа появилась информация о том, что актёра госпитализировали в отделение кардиологии.
Ранее сообщалось, что Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Так, у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз, и Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.
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«Дома я, в полном порядке. Это какие-то враги подбрасывают информацию. Непонятно, почему и зачем. И зачем, непонятно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Щербаков.
До этого в медиа появилась информация о том, что актёра госпитализировали в отделение кардиологии.
Ранее сообщалось, что Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Так, у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз, и Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.
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Мелисса Тимофеева