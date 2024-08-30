Крутой призвал Киркорова быть готовым получать по лицу

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Музыкальный продюсер Игорь Крутой заявил, что эпатажность и скандальность эстрадного артиста Филиппа Киркорова может приводить к тому, что артист может «получать по лицу».
«Конечно, какие-то скандалы способствуют популярности артиста. Но желательно обходиться без них. Потому что каждый скандал — я видел, что с Киркоровым происходило после неурядиц, какая это нервотрепка. Он выбрал этот путь, в чем-то скандалить. Филипп есть Филипп. Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», — высказался в беседе с NEWS.ru Крутой.
Ранее Филипп Киркоров и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация данной песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась её мечта.
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Мелисса Тимофеева