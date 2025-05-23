«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал

Актер Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино, несмотря на большие гонорары. Об этом пишет aif.ru. Звезда кинематографа получил условно-досрочное освобождение месяц назад. По словам продюсера Сергея Дворцова, отказ артиста от ролей может быть связан с его здоровьем.