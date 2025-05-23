«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
На прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большой театр приехала эпатажная балерина Анастасия Волочкова и устроила скандал. Как пишет StarHit, у знаменитости был большой букет белых лилий, а сама звезда балета надела черное длинное платье без рукавов.
Последний раз Анастасия была в Большом театре в далеком 2003 году, затем случился конфликт и увольнение. В интернете ходили слухи, что женщину могут не пропустить попрощаться с Юрием Николаевичем. Волочкова сразу попросила журналистов помочь ей попасть в здание. Высказываясь о руководстве театра, она была эмоциональной и даже позволила себе нецензурные выражения.
Она добавила, что в Большой приходят лишь «толстосумы и кошелки». Несколько дней назад Волочкова рассказывала, что к балетмейстеру ее «не пускали люди». О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая.
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«Помогите мне цветы возложить к гробу. Люди, я ничего больше не прошу. (…) Эта структура, поймите меня. Мне просто нужно к гробу подойти. Они здесь уже все разрушили. Мы стоим с вами сейчас на улице, как те зрители, которые хотели попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — сказала Анастасия Волочкова.
Она добавила, что в Большой приходят лишь «толстосумы и кошелки». Несколько дней назад Волочкова рассказывала, что к балетмейстеру ее «не пускали люди». О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая.
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Никита Кротов