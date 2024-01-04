Фото: пресс-служба Федерации бокса России
В Серпухове продолжается «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об итогах шестого дня праздника «Радио 1» рассказали в пресс-службе Федерации.
Несмотря на морозы новогодняя Ёлка собрала в шестой день проведения огромное количество гостей. Они поделились своими впечатлениями и отметили, что никакие холода им не страшны на таком замечательном мероприятии.
4 января для гостей праздника провели мастер-класс четырёхкратный чемпион России, победитель Европейских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы Альберт Селимов и бывший чемпион мира WBA и IBF Денис Лебедев.
Селимов отметил, что проведение таких мероприятий позволяет привить молодому поколению любовь к спорту, что в итоге поможет всей России стать более спортивной страной.
«Рождественская сказка Федерации бокса России» будет открыта для посетителей ещё четыре дня, до 8 января.
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4 января для гостей праздника провели мастер-класс четырёхкратный чемпион России, победитель Европейских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы Альберт Селимов и бывший чемпион мира WBA и IBF Денис Лебедев.
«Рождественская сказка Федерации бокса России» будет открыта для посетителей ещё четыре дня, до 8 января.
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Анастасия Чинкова