Рождественская сказка Федерации бокса России принимает гостей

Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Сегодня, в Рождество, зажигательный мастер-класс устроил обладатель «Большого шлема» любительского бокса Александр Лебзяк. «Большой шлем» означает, что боксёр стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, Европы и чемпионом Олимпиады. Причём упражнения в стойке, нырки, уклоны и знаменитый изматывающий «челнок» знаменитый спортсмен решил показывать не со сцены, а внизу, прямо среди зрителей! Понятно, что такой формат посетителям праздника очень понравился.
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
После тренировочных спаррингов Александр Лебзяк отметил прекрасную организацию и продуманность праздника, похвалив организаторов за профессионализм. Юным участникам разминочных боёв олимпийский чемпион напомнил поговорку о том, что добро должно быть с кулаками, но акцент здесь, всё-таки, на слове «добро».
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
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