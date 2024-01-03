Рождественская сказка Федерации бокса России ждёт гостей

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya
С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области проводят благотворительную сказочную Новогоднюю ёлку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».
В этом году ёлка переместилась с Острова Русский на уникальную площадку Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».
На территории мероприятия можно встретить волка, гоняющегося за зайцем, тридцать витязей, трех поросят и других сказочных героев. Кроме того, можно посетить живую ферму, покататься на лошадях, оленях и хаски.
В рамках сказки можно принять участие в рождественских матер-классах, посетить школу богатырей, посмотреть спектакли или посетить кукольный театр. Также на берегу Оки есть полоса препятствий, Рождественский вертеп, дом Деда Мороза и избушка Бабы Яги.
На территории расположено множество современных аттракционов, зон активного отдыха, каток и различные развлечения по мотивам русских народных сказок. Кроме того, тут расположена самая большая новогодняя ёлка.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как правильно подобрать коньки
В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
50-метровое колесо обозрения в Химках украсили к новогодним праздникам
На территории мероприятия можно встретить волка, гоняющегося за зайцем, тридцать витязей, трех поросят и других сказочных героев. Кроме того, можно посетить живую ферму, покататься на лошадях, оленях и хаски.
На территории расположено множество современных аттракционов, зон активного отдыха, каток и различные развлечения по мотивам русских народных сказок. Кроме того, тут расположена самая большая новогодняя ёлка.
«Я вырос в Сибири и там настоящая зима, делают ледяные фигуры, которых нет в Москве. Здорово, что в Московской области — Серпухове — у людей есть возможность окунуться в детство и сказку. На Рождественских Ёлках обалденная атмосфера, много вкусной еды и чай для гостей, и самое главное — всё бесплатно», — рассказал бывший чемпион мира WBA Фёдор Чудинов.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как правильно подобрать коньки
В Коломне начал работать каток с искусственным льдом
50-метровое колесо обозрения в Химках украсили к новогодним праздникам
Алина Юрчак