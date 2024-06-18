В Павловском Посаде проведут мероприятие накануне Дня памяти и скорби

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«В память о дне начала Великой Отечественной войны в сквере микрорайона Филимоново будут читать стихи и петь песни о войне, подвиге, мужестве и долге перед Родиной. Кроме того, настоятель храма святителя Николая Чудотворца отслужит панихиду по усопшим воинам, а все собравшиеся почтут память ушедших героев минутой молчания. Акция завершится возложением цветов к мемориалу», — говорится в сообщении.Мероприятие начнётся в восемь вечера приглашаются все желающие.
Ранее сообщалось, что 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в России проведут ряд мемориальных мероприятий, включая флешмобы, спектакли и концерты.
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