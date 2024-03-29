В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»

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Конкурс на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвящённый Году семьи, объявила для жителей Московской области компания «Мострансавто» совместно с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Основная идея творческого конкурса — раскрыть понятие «семья». Например, авторы могут изобразить семейные традиции, праздники и семейные ценности, досуг, семейный отдых и прочее», — отмечается в сообщении.Принять участие в конкурсе могут люди всех возрастов. Нет ограничений и на материалы для создания рисунка: это может быть акварель, масляная краска, карандаши, гуашь или цифровые изобразительные средства — графические редакторы или искусственный интеллект. Один участник может подать на конкурс только одну работу.
Лучшие работы отберёт жюри, а победитель будет определён в результате народного голосования на портале «Добродел».
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