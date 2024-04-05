В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Молодежь селу»

Фото: пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063»
В рамках Всероссийского проекта стартовал прием заявок на конкурс «Молодежь селу». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063».
С 3 апреля был открыт прием заявок на конкурс «Молодежь селу», который направлен на выявление и поддержку перспективных идей молодых предпринимателей.
Стоит отметить, что все желающие смогут подать заявку на конкурс до 30 июня 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.
Читайте также:
Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Молодые предприниматели села»
Жителей Подмосковья приглашают приять участие в конкурсе «Центры новых возможностей»
«На территориях участников проводится анализ текущей ситуации и прогнозирование экономического роста, далее на основе полученных данных, разрабатывается организационно-функциональная модель развития сельских поселений и территориальных образований. Конкурс способствует повышению престижа жизни и работы в сельской местности, комфорта для сельского населения, внедрению новых технологий и созданию рабочих мест на селе, а также обеспечению продовольственной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.
Читайте также:
Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Молодые предприниматели села»
Жителей Подмосковья приглашают приять участие в конкурсе «Центры новых возможностей»
Мира Полтева