Каширских долголетов научили делать ёлочные игрушки из гипса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Мастер-класс по изготовлению из гипса игрушек для украшения новогодней ёлки провели для участников программы «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Игрушки из гипса долголетов научили делать на очередном занятии по творчеству. Процесс заливки оказался очень увлекательным. Участники мастер-класса проявили фантазию, так что игрушки получились интересные и красочные», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
На этой неделе творческие занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться в городе Кашира в Центральной библиотеке в доме №1 по улице Иванова, а также в посёлке Богатищево — в филиале сельского ДК по адресу: улица Новая, дом №16. На любое занятие можно записаться по телефону: 8 (49669) 28-147.
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Лев Каштанов