Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Воспитанник боксёрского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева Руслан Мовсисян завоевал золотую медаль 44-го турнира по боксу, посвященного памяти чемпиона мира Александра Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В соревновании принимали участие подростки 13-14 и 15-16 лет, юниоры 17-18 лет, а также мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Борьба за медали велась в весовых категориях от 37 до 92+ килограммов. Руслан Мовсисян стал победителем в своей весовой категории», — говорится в сообщении.Соревнования проводились площадке спорткомплекса «Атлант» в Ярославле с 4 по 7 декабря. В турнире приняли участие свыше 150 спортсменов из разных регионов страны.
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Лев Каштанов