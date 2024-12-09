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Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанник боксёрского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева Руслан Мовсисян завоевал золотую медаль 44-го турнира по боксу, посвященного памяти чемпиона мира Александра Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.


«В соревновании принимали участие подростки 13-14 и 15-16 лет, юниоры 17-18 лет, а также мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Борьба за медали велась в весовых категориях от 37 до 92+ килограммов. Руслан Мовсисян стал победителем в своей весовой категории», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились площадке спорткомплекса «Атлант» в Ярославле с 4 по 7 декабря. В турнире приняли участие свыше 150 спортсменов из разных регионов страны.

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#спорт
#кашира
#турнир
В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею
09 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области начался приём заявок на участие в турнире PondHockey, который пройдёт 15 февраля будущего года в Балашихе.
Регистрация открыта на сайте, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Основные игры пройдут на стадионе «Криогенмаш», а финальные матчи – на озере Бабошкино. Команды будут соревноваться в трёх дивизионах – профессиональном, любительском и медийном. Также на лёд выйдут легенды отечественного хоккея и звёзды КХЛ. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет», – говорится в сообщении.
Желающие принять участие в соревнованиях, но не собравшие команду, могут оставить заявку на поиск коллектива на странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости.

Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приёмы – только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошёл на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#соревнования
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Бушманов: «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ
09 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Rost-9D

«Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ, главный тренер клуба Деян Станкович умеет выигрывать титулы. Об этом заявил бывший футболист красно-белых Евгений Бушманов. По его словам, команда стала играть стабильнее, чем в начале сезона.
«Команда на ходу, и немного жаль, что именно сейчас наступила пауза в нашем футболе. Станкович лучше изучил своих игроков, и они стали давать результат. Думаю, «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне. Станкович умеет выигрывать титулы», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Похожего мнения придерживается и бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин, также отмечая заслугу Станковича. В комментарии для «Газеты.Ru» он подчеркнул, что в команде определился стартовый состав, появилось взаимопонимание с наставником и собранность. При этом «Спартак» Гладилин назвал сильнейшей командой этого чемпионата.
«Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.
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#тренер
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#мотивация
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#футбол
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Единоборцев 25 городов собрал турнир «Герои Отечества» с главной площадкой в Люберцах
Единоборцев 25 городов собрал турнир с главной площадкой в Люберцах
09 декабря 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Порядка 8 тыс. спортсменов из 25 городов России присоединились к масштабному турниру по единоборствам «Герои Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Центральной площадкой этого события стал Дворец спорта «Триумф» в Люберцах. Оттуда был организован телемост.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Турнир, посвящённый участникам спецоперации, собрал представителей 15 видов единоборств из разных уголков страны, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Почётными гостями стали Герои России и участники СВО, награждённые за боевые заслуги», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На главной площадке турнира состоялись также мастер-классы от профессиональных спортсменов и ветеранов. Помимо этого, зрители смогли участвовать в плетении маскировочных сетей, армрестлинге, шахматных матчах. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке правительства Московской области.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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#московская область
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#минспорт мо
#люберцы
#борьба
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«Мощнейшее переобувание»: Губерниев высказался о нейтральном статусе для российских спортсменов
09 декабря 2024, 16:47

Дмитрий Губерниев (фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о смене мнения различных общественных деятелей, которые критиковали нейтральный статус россиян на международных соревнованиях, назвав это «мощнейшим переобуванием». По его словам, спортсменам, отказавшихся из-за них от Олимпийских игр в Париже, следовало слушать президента России Владимира Путина, который отмечал, что решать о целесообразности выступления под нейтральным флагом должны сами спортсмены.
«Но вместо них тогда это сделали бабульки и дедульки, которые почему-то посчитали, что любят Родину больше них. А это не так. Теперь восторжествовала справедливость. Я, как советник Дегтярева на общественных началах, всячески поддерживаю все происходящее и передаю большой привет людям, которые еще в августе называли наших олимпийцев предателями и что-то рассказывали про флаги. Хотели как лучше, получилось как всегда. Здравый смысл восторжествовал», — посетовал Губерниев в беседе с RT.
Тем временем к возможному возвращению на международной арене готовятся и российские лыжники. К примеру, спортсмен Сергей Ардашев в интервью «РБ Спорт» заявил, что тренируется и полностью отдается лыжным гонкам ради выступления на Олимпиаде и мировых состязаниях. Однако он подчеркнул, что и в России сейчас проводятся множество соревнований и руководство создает для участников приятные условия.
#спортсмен
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#олимпиада
#турнир
#лыжи
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В Кашире провели новогоднюю эстафету для детей с ОВЗ
09 декабря 2024, 15:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новогодние спортивные эстафеты для детей с ограниченными возможностями здоровья провели во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мероприятие началось с показательного выступления воспитанников секции ММА под руководством инструктора по спорту Александра Пеликанова. Затем для ребят с ОВЗ провели разминку и соревнования. Цель праздничного турнира состояла в том, чтобы добыть шесть ключей и с их помощью открыть сундук с подаркам», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ребятам удалось выполнить задания, они открыли сундук и получили поди к Новому году.

Гостями мероприятия стали настоятель храма Петра и Февронии протоиерей Виталий Коценко и директор спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева Светлана Княжничева.

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Российских спортсменов хотят допустить до Олимпиады — 2026
ISU планирует допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026 в Италии
09 декабря 2024, 13:56

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Международный союз конькобежцев собирается разрешить участие российских и белорусских фигуристов и конькобежцев на Олимпийских играх 2026 года в Италии под нейтральным статусом. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно информации, поступившей от источников, ISU намерен разрешить участие спортсменов из России и Беларуси в квалификационных турнирах, которые определят их шансы на участие в Олимпиаде.

На данный момент по правилам ISU российские и белорусские фигуристы могут претендовать на одну квоту в каждом виде спорта, однако этот вопрос еще не решен окончательно. В случае положительного решения, спортсмены смогут участвовать не только в квалификационных турнирах, но и в остальных соревнованиях олимпийского сезона.

Приоритетом для ISU является решение вопросов, связанных с Олимпийскими играми и отбором на них. Ожидается, что окончательный вердикт будет озвучен на следующем очном совете ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года.

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#спортсмены
#рф
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В турнире «Русская матрёшка» в Подмосковье примут участие более 300 спортсменов
09 декабря 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

XV ежегодные международные соревнования по синхронному плаванью «Русская матрёшка» будут проводиться во дворце спорта «Олимпийский» подмосковном Чехове с 11 по 15 декабря, участие в турнире примут свыше 300 мальчиков и девочек в возрасте до тринадцати лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в следующих категориях: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби», — говорится в сообщении.
«Русская матрёшка» является уникальным турниром с многолетней историей и традициями. Идея его создания принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, президенту Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся с 2008 года.

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#минспорта мо
#синхронное плавание
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#соревнования
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Подмосковный лыжник Малов выиграл две медали на международном турнире
09 декабря 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевал спортсмен из Московской области Владимир Малов на международных соревнованиях по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» среди мужчин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Владимир Малов стал вторым в олимпийской дисциплине «лыжное двоеборье», которая включает в себя прыжки с трамплина и гонку преследования на десять километров по системе «Гундерсен». Золото в этой дисциплине взял представитель Свердловской области, а бронзовую медаль завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вторую серебряную медаль Владимир Малов получил по итогам общего зачёта турнира.

Соревнования по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» проходили в Нижнем Тагиле с 6 по 8 декабря, участие в турнире приняли свыше 120 спортсменов из России и Беларуси.

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#минспорта мо
#лыжи
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#турнир
#московская область
#подмосковье
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Тренер Исмаилов: Волкова засудили в бою с Ганом
09 декабря 2024, 12:12

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Профессиональный тренер Рамазан Исмаилов оценил бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана, отметив, что последнего явно засудили. По его словам, при первых двух относительно равных раундов, Волков однозначно одержал победу в третьем.
«Засудили Волкова. Чуть-чуть Александр был лучше. Первые два раунда близкие. Могли дать в любую сторону. Их надо пересмотреть и проанализировать. При всех равных прочих, третий раунд в анализе не нуждается. Волков забрал уверенно. Доминировал и наносил удары, вплоть до гонга находился сверху. Поэтому должна была быть победа Волкова», — поделился тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.
В то же время президент ММА World Виктор Дроздов рассказал, как учреждение его организации помогло справиться с проблемой, когда множество спортсменов, лишившись стимула оставаться в любителях, принялись форсировать переход в профессионалы. В беседе с RT он пояснил, что благодаря этому россияне теперь могут состязаться на чемпионатах и первенствах мира.
«По их итогам бойцам будут присваиваться детский, юношеский и взрослый разряды, звания. Потом они будут переходить в профи, получать признание, славу», — рассказал он.
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