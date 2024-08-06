Юные жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе стихов и песен о ПДД

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IV Всероссийской конкурс стихов и песен о правилах дорожного движения «Азбука ПДД» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, принять участие в конкурсе приглашают детей и подростков из Московской области, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей при помощи творческих способностей и художественно-эстетических навыков», — говорится в сообщении.Участниками конкурса могут стать чтецы стихов и исполнители песен в возрасте от пяти до восемнадцати лет.
Конкурсные материалы будут приниматься с 14 августа по 14 сентября. Конкурс приурочен ко «дню рождения» ПДД: 14 августа 1893 года во Франции впервые в мире опубликовали правила дорожного движения для автомобилистов и выданы первые водительские права.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда.
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