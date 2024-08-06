Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на участие в образовательном проекте

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»
Завершён приём желающих принять участие в проекте «Флагманы образования», по числу заявок Московская область вошла в топ-20, на конкурсе регион будут представлять более 1,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие педагоги, управленцы в сфере образования, а также студенты всех направлений обучения старше 18 лет и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью. (…) От Подмосковья в конкурсе заявлен 1851 человек, 46% из них — студенты, 41% — педагоги и 13% — управленцы в сфере образования», — говорится в сообщении.Первый этап конкурса завершится 11 августа, тогда будут сформированы региональные рейтинги педагогов и управленцев, а студенты сразу перейдут в финал.
Подробная информация о проекте размещена на сайте «Флагманы образования».
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