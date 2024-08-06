Молодёжь Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив

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Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ, принять в нём участие приглашают жителей всех регионов России старше 14 лет, включая представителей Московской области, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента.
«Конкурс посвящён памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего при обстреле гуманитарной миссии 10 июля 2022 года. Ранее конкурс проводился в ДНР, но теперь расширен до федерального уровня», — отмечается в сообщении.Участники конкурса должны будут исследовать какую-то общественную проблему и предложить законодательное урегулирование этой проблемы. Конкурсантам предлагаются на выбор десять направлений работы, в числе которых спорт и экология, наука и инновации, молодёжная политика, региональная политика и развитие ЖКХ, развитие гражданского общества и пр.
Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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