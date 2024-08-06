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Молодёжь Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив

06 августа 2024, 14:08
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ, принять в нём участие приглашают жителей всех регионов России старше 14 лет, включая представителей Московской области, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента.
«Конкурс посвящён памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего при обстреле гуманитарной миссии 10 июля 2022 года. Ранее конкурс проводился в ДНР, но теперь расширен до федерального уровня», — отмечается в сообщении.
Участники конкурса должны будут исследовать какую-то общественную проблему и предложить законодательное урегулирование этой проблемы. Конкурсантам предлагаются на выбор десять направлений работы, в числе которых спорт и экология, наука и инновации, молодёжная политика, региональная политика и развитие ЖКХ, развитие гражданского общества и пр.



Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#госдума
Подмосковье вслед за Москвой планирует запретить строить маленькие квартиры
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / Pakorn_Khantiyaporn

Минимальный метраж новых квартир в Московской области могут установить на уровне. 28 кв. м. Проект соответствующего постановления появился на сайте правительства региона.
«Площадь квартир без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров должна составлять не менее 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни», – говорится в документе.
Отмечается, что площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов».

Отмечается, что сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью меньше 28 кв. м. Площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов». Изменения вступили в силу с 1 августа.

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#жильё
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Подмосковная лесная охрана с начала года выявила 4,2 тыс. нарушений
06 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Инспекторы лесной охраны в ходе патрулирований земель лесного фонда зафиксировали в Подмосковье с начала года 4 тыс. 256 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Проверки проводились в основном на лесных участках, приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», – рассказал Агулов.
По данным регионального Комлесхоза, больше всего нарушений выявлено на территории Волоколамского (772), Истринского (505), Бородинского (272), Виноградовского (265) и Дмитровского (254) лесничеств.

Как уточнил Агулов, чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной безопасности. Таких нарушений насчитали 2 259. На втором месте – нарушение правил санитарной безопасности (817) и самовольное занятие лесных участков (628).

В отношении нарушителей составлено 2 тыс. 185 протоколов об административных и уголовных правонарушениях.

В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
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Участник СВО провёл военное занятие в Павловском Посаде
06 августа 2024, 13:32

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Комплексное занятие по военному делу провёл участник СВО с позывным «Панда» на территории «Гарнизона-А» в Павловском Посаде, оно было организовано в рамках курсов военной подготовки «НВП Рокот», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Несмотря на то что в занятии приняли участие не так много слушателей, как ожидалось, все кто приехал набегались, налазились, настрелялись вдоволь. Закончилось занятие разбором полётов с небольшими посиделками. Все показали высокий уровень знаний и умений», — отметили организаторы мероприятия.
Они также поблагодарили «Гарнизон-А» за предоставленную площадку.

Темами занятия стали снаряжение бойца. штурм окопов и сооружений, а также оказание медицинской помощи.

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#сво
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В школах Химок провели проверку безопасности
06 августа 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверку безопасности, а также соблюдения санитарных норм и материально-технической оснащённости провели во всех учебных заведениях городского округа Химки перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Специальная комиссия, в которую вошли представители властей округа, МЧС и МВД провела мониторинг школ на предмет антитеррористической и противопожарной защищенности, а также проверила готовность инженерно-технических средств. Все школы успешно прошли проверку», — говорится в сообщении.
Кроме того, члены комиссии проверили состояние пешеходных переходов рядом со школами. До начала учебного года рядом такими переходами отремонтируют светофоры, ограждения, установят новые дорожные знаки и обновят разметку.

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#проверка
#безопасность
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Путин поручил рассмотреть идею привлекать участников СВО к воспитательной работе
06 августа 2024, 12:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею о привлечении участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью. Соответствующее поручение разместили на сайте Кремля. Отмечается, что на эти цели в 2025-2030 годах следует предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета.
В поручении указано, что реализовать такую возможность следует при помощи развития филиалов организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ввел единовременную выплату в 3 млн рублей для сотрудников СК РФ, которые пострадали при службе в новых регионах во время СВО. Отмечалось, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.

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#сотрудники
#сво
#солдаты
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,5 тыс. машин
06 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,5 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю в Подмосковье с улиц на штрафные стоянки было перемещено 3566 машин — на 162 автомобиля больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе: там был перемещён 361 автомобиль. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 347 машин. Третье место занял округ Химки с 311 эвакуированными автомобилями. А четвёртом месте оказался округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 292 машина, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 204 эвакуированными машинами.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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В Подмосковье отремонтировали более 30 км трассы А-107
06 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт участка федеральной трассы А-107 «Московской малое кольцо» протяжённостью 31 километр завершили в Московской области, работы проводились на территории Богородского и Пушкинского округов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Работы проводились в два этапа: на первом этапе в прошлом году было отремонтировано 14 километров трассы, а на втором этапе, который завершился в августе текущего года, обновили ещё около 17 километров дороги», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что помимо ремонта асфальтового покрытия на проезжей части, специалисты Автодора обустроили два километра шумовых полос, укрепили обочины и поменяли 22 павильона на остановках общественного транспорта.

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#ремонт дорог
#трасса
#автодор
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на участие в образовательном проекте
06 августа 2024, 10:37

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Завершён приём желающих принять участие в проекте «Флагманы образования», по числу заявок Московская область вошла в топ-20, на конкурсе регион будут представлять более 1,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие педагоги, управленцы в сфере образования, а также студенты всех направлений обучения старше 18 лет и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью. (…) От Подмосковья в конкурсе заявлен 1851 человек, 46% из них — студенты, 41% — педагоги и 13% — управленцы в сфере образования», — говорится в сообщении.
Первый этап конкурса завершится 11 августа, тогда будут сформированы региональные рейтинги педагогов и управленцев, а студенты сразу перейдут в финал.

Подробная информация о проекте размещена на сайте «Флагманы образования».

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#московская область
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В Подмосковье упростили оформление выплат для многодетных семей
06 августа 2024, 09:58

Фото: iStock/timltv

Подать заявление на предоставление ежегодной выплаты многодетной семье через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря подключению «умного сервиса» для заполнения сведений о детях, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Интеграция регионального портала с другими информационными системами Подмосковья делает получение госуслуг значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно вручную заполнять информацию, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически. Такой сервис позволяет избежать ошибок и уменьшает количество отказов в предоставлении услуг», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что теперь при подаче заявления на выплату для многодетной семьи информация о детях загружается автоматически. Причём «умный сервис» сперва проверит в информационной системе сведения обо всех детях и покажет только тех, кому ещё не назначена положенная выплата. Заявителю нужно будет только выбрать из предложенных вариантов и отправить заявку.

Решение о назначении выплаты будет принято в течение семи рабочих дней, ответ придёт в личный кабинет заявителя.

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