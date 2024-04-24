Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студентка из Бронниц стала победителем конкурса молодежных предпринимательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентка третьего курса Автомобильно-дорожного колледжа Людмила Перелыгина из Бронниц выиграла ХIV конкурс молодежных предпринимательских проектов «СВОЁ ДЕЛО-2024».
Стоит отметить, что финал проводился в Кампусе бизнес-акселератора MUIV.Lab.
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«Проект Людмилы направлен на создание мобильного приложения для сбора и переработки вторсырья. Приложение позволит пользователям находить ближайшие пункты приема вторсырья, получать информацию о ценах и условиях приема, а также заказывать вывоз вторсырья на дом. Благодаря победе в конкурсе девушка сможет реализовать проект. Она сможет воспользоваться консультациями экспертов, пройти обучение и получить грант на развитие своего бизнеса», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что финал проводился в Кампусе бизнес-акселератора MUIV.Lab.
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Мира Полтева