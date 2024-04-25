В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»

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Приём заявок на конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в Московской области, стать участниками конкурса могут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
«Конкурс проводится в 18 номинациях, часть из них предназначена для участников младше 15 лет, часть — для взрослых, а некоторые рассчитаны на проекты от юридических лиц. (…) Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по выбранной номинации и отдельно прописать предложения по его реализации и практическому применению», — отмечается в сообщении.В числе номинаций: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» и пр.
Конкурсные проекты необходимо представить в министерство экономики и финансов Московской области до 3 июня. Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте «Открытый бюджет Московской области».
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