В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко»
14 мая стартует приём заявок на открытый конкурс «Добрый спорт». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко».
Конкурс направлен на на развитие
любительского детского спорта на малых территориях.
«Фонд Тимченко» это один из крупнейших семейных благотворительных фондов
страны. Работа фонда направлена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях. <…> Основной задачей проекта является создание развивающей среды для детей и подростков через
поддержку проектов любительского дворового (социального) спорта, тренеров и активистов на малых территориях», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что участникам проекта могут стать НКО и ТОСы, реализующие проекты в малых городах и сёлах. Подробности о конкурсе и подаче заявок можно найти на официальном сайте благотворительного фонда.
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