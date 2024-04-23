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В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»

23 апреля 2024, 09:30
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко»

14 мая стартует приём заявок на открытый конкурс «Добрый спорт». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко».


Конкурс направлен на на развитие
любительского детского спорта на малых территориях.

«Фонд Тимченко» это один из крупнейших семейных благотворительных фондов
страны. Работа фонда направлена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях. <…> Основной задачей проекта является создание развивающей среды для детей и подростков через
поддержку проектов любительского дворового (социального) спорта, тренеров и активистов на малых территориях», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что участникам проекта могут стать НКО и ТОСы, реализующие проекты в малых городах и сёлах. Подробности о конкурсе и подаче заявок можно найти на официальном сайте благотворительного фонда.

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#спорт
#подмосковье
За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
23 апреля 2024, 09:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
«Всего на голосование в городском округе Кашира вынесено пять объектов. Сейчас с большим отрывом лидирует пешеходная зона в Кашире-3 вблизи улицы Ленина, дом 11. За благоустройство этой локации отдано уже 4 тысячи 815 голосов», — говорится в сообщении.
В список мест, за которые можно проголосовать, вошёл также сквер в посёлке Богатищево за домом №2 по Новой улице, пешеходная зона в посёлке Зендиково у дома №10 по Октябрьской улице, сквер в посёлке Большое Руново за домами №№33, 35 и 36 по Садовой улице и сквер имени Ленина в деревне Ледово.

Голосование проводится онлайн. Принять в нём участие можно до 30 апреля.

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#кашира
#благоустройство
#голосование
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Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны
АТОР: россияне могут поехать без загранпаспорта и визы в шесть стран
23 апреля 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Choreograph

В Ассоциации Туроператоров назвали шесть стран, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.
Речь идет о Казахстане, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Абхазии и Белоруссии.

При этом специалисты предупредили, что въехать в Армению по российскому паспорту можно только через международные аэропорты.

Ранее в сервисе онлайн бронирования и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным курортам. На 75% выросли бронирования в Калининградской области, также россияне охотно едут отдыхать в Геленджик и Тулу.

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#россияне
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Житель Кемерова осуждён на девять лет за намерение воевать на стороне ВСУ
23 апреля 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Второй Восточный окружной военный суд города Кемерово осудил 37-летнего местного жителя на девять лет лишения свободы. Мужчина признан виновным в государственной измене и приготовлению к участию в террористической организации.
Сотрудники следственного отдела регионального управления ФСБ установили, что кемеровчанин намеревался выехать на Украину и вступить в состав украинского военизированного формирования. Он связался через мессенджер с неустановленным координатором и подтвердил своё желание воевать на стороне ВСУ. Мужчина также собственноручно заполнил анкету для вступления в военное формирование.

Затем он приобрёл камуфляжную форму, медикаменты, билеты на самолёт и поезд для того, чтобы отправиться на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчину задержали сотрудники спецслужб.

В его отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статей 30 и 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации). Суд назначил кемеровчанину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в сумме 500 тысяч рублей.

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В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии
БТА: в столице Болгарии власти возобновили демонтаж памятника Советской армии
23 апреля 2024, 05:43

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

В столице Болгарии Софии возобновили снос памятника Советской армии, который был воздвигнут в знак победы над нацизмом. Об этом информирует болгарское издание о БТА. Работы по демонтажу постамента начались 22 апреля.
Стоит отметить, что демонтаж памятника был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Спустя время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии из-за отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу возобновили.

Ранее сообщалось, что в Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив. В форуме приняли участие представители 17 государств, в том числе Турции, Франции, Армении, Латвии и Литвы.

До этого стало известно, что на Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#форум
#болгария
#памятник
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В России разработали защищающий женщин от нападений уникальный кулон
НТИ: в РФ создали женский кулон, отправляющий сигнал экстренным службам
23 апреля 2024, 05:23

Фото: istock / AntonioGuillem

В России разработали кулон и приложение, защищающее женщин от нападений. В случае опасности девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим пользователям, а также родственникам и в экстренные службы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Пользовательница может нажать на устройство, и сигнал автоматически отправится другим пользователям в радиусе трех километров, а также в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос», — заявили в НТИ.
Отмечается, что робот на основании записанных голосов мужчин ответит грозным басом, что испугает преступника. В дальнейшем планирует создать функцию светового сигнала для отпугивания злоумышленников.

Лидер проекта Денис Левшин обратил внимание, что в зависимости от количества нажатий происходит рассылка сообщений с помощью уведомлений и на почту разным получателям. Если нажать один раз, сообщение отправляется родственникам, два раза — пользователям в радиусе 3-х километров, три раза — в экстренные службы.

«Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом», — добавил Левшин.
Кроме того, в приложении функционирует навигатор безопасных маршрутов, который на основании сведений о современных преступлениях в определенных местах города выстраивает самый безопасный маршрут.

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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Эксперт Калемберг: аферисты начали обманывать под предлогом замены полиса ОМС
23 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / JuYochi

Аферисты придумали новую схему обмана россиян: под видом страховщиков они говорят о необходимости сменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают установить на смартфон якобы приложение Министерства здравоохранения, которое фактические является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и украсть деньги.
Об этом предупредил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в разговоре с РИА Новости.

«Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних – о необходимости замены полиса ОМС», — отметил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что самый популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи уже неоднократно освещался в информагентствах и многие россияне знают, что такие договоры бессрочны. В свою очередь о полисах ОМС, форма которых менялась несколько раз и о сроках действия которых знаю далеко не все граждане.

«И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа», — пояснил Калемберг.
Эти программы позволяют злоумышленникам входить в мобильный и выводить средства. Также под видом приложения Минздрава, гражданин может установить банковский троян, способный перехватывать коды из смс, подытожил Калемберг.

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34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте
23 апреля 2024, 03:42

Фото: istock / Zinkevych

Женщина призналась, что мужчины в возрасте привлекают ее своей уверенностью в себе и сексуальным опытом. О плюсах секса с партнерами старше себя она рассказала изданию Metro.
34-летняя Алмара Абгарян рассказала, что в юности у нее был партнер на 16 лет старше — ему было немного за 40. Они работали вместе, мужчина заинтересовал ее уверенной манерой поведения и тем, что носил элегантный костюм.

«Время, проведенное с Дэвидом, стало для меня откровением. Он, в отличие от моих молодых экс-партнеров, не спешил после секса отвернуться и уснуть. Он изучал мое тело, чтобы знать, как доставить удовольствие. С ним я чувствовала себя в безопасности. К тому же он стал моим наставником в интимных делах, я была прилежной ученицей», — поделилась девушка.
При этом она отметила, что у мужчин постарше есть недостатки. Как утверждает Абгарян, часто у людей в возрасте, кроме жизненного опыта, есть также проблемы и психологические травмы, которые обсуждаются в постели.

Вместе с этим, Абгарян добавила, что некоторые ее любовники занимались интимом только как хотели сами, опираясь на власть, ощущающую с высоты своего возраста.

«Тогда, будучи молодой, я считала их интересы выше своих. И мне понадобились годы, чтобы исправить это», — подытожила женщина.
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#секс
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Украинские села планируют переименовать в Париж и Шампань
На Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов
23 апреля 2024, 03:11

Фото: istock / Cavan Images

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании нескольких сотен украинских населенных пунктов. Пояснительную записку к проекту обнародовал официальный сайт украинского парламента.
«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», – отмечается в документе.
Отмечается, что не все топонимы являются именами исторических деятелей. Законопроект предлагает переименовать, в частности, село Пушкино Закарпатской области – в Межлесное, село Победа Житомирской области в село Дидушанка, а село Первого мая Киевской область – в Роську.

Также в Одесской области могут переименовать село Роща – в Новый Париж, село Надеждовка в Шампань, а город Южное – в Порт-Анненталь.

Ранее сообщалось, что украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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С вечера 23 апреля на улицах Москвы перекроют движение
Центр Москвы будет перекрыт вечером 23 апреля для репетиции парада
23 апреля 2024, 02:50

Фото: istock / z1b

В Москве 23 апреля временно будет перекрыто движение в Тверском районе из-за проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом информирует столичный Дептранс в Телеграм-канале.
«Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 по мск до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека», — сообщает Дептранс.
Кроме того, дороги будут перекрыты на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро «Маяковская», на Охотном ряду от Тверской до Большой Дмитровки, на Моховой от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Моховой до Романова переулка.

В репетиции примут участие механики-водители военной техники.

Власти столицы призвали горожан заранее рассчитывать маршруты передвижений с учетом ограничений. Обычно, репетиция парада заканчивается после 1:00 следующего дня.



Ранее сообщалось, что в автобусах Подмосковья разместят 2,5 тысяч портретов ветеранов ВОВ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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