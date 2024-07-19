Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс поделок «Светофорова наука»

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Конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Светофорова наука» стартует 22 июля, принять в нём участие смогут дети из всех регионов России в возрасте от трёх до 14 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Целью конкурса является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через развитие художественно-эстетических способностей и навыков», — отмечается в сообщении.Мероприятие приурочено к Международному дню правил дорожного движения и дню образования фонда. Конкурсные материалы будут приниматься до 22 августа включительно. Подробная информация о правилах участия в «Светофоровой науке» размещена на сайте проекта.
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