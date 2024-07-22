Стартовал приём заявок на Всероссийскую премию «Время молодых»

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых». Об этом объявила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
«Премия создана для поощрения организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, а также коммерческих организаций, молодёжных СМИ и блогеров, деятельность которых ориентирована на молодых. Кандидаты для участия в премии, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики, выдвигаются Росмолодёжью», – сообщили в ведомстве.В этом году будут определены победители и призёры семи общих номинаций: «Событие года»; «Сообщества молодых»; «Друг молодых»; «Место молодых»; «Голос молодых»; «ГосСтарт» и «Друг России».
Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью.
Узнать все условия присуждения премии и подать заявку можно на сайте.
Кроме того, ранее было объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025». Речь идёт о городах с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона. Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи.
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Лора Луганская