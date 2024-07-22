Продолжается приём заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

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Конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проводится в России в седьмой раз, приём заявок на участие стартовал 10 июля и продолжится до 20 октября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.
«Конкурс призван выявить лучшие практики и инициативы, направленные на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений и сохранение и развития этнокультурного многообразия страны», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в шести номинациях, в числе которых «Лучшие практики в сфере народной дипломатии», «Лучшие проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений» и пр.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице проекта.
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