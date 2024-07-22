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Красногорские школьники взяли приз международного конкурса социальных проектов

22 июля 2024, 16:39
Фото: iStock / JackF

Фото: iStock / JackF

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Команда красногорской школы стала обладателем приза в специальной номинации Международного конкурса социальных проектов «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Конкурс в 2023-24 учебном году провела Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области сбережения здоровья нации
«Общее дело».


«Он направлен на усиление антинаркотической работы посредством вовлечения подростков, молодёжи и педагогов в создание социально значимых проектов, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование ценности здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей», – говорится в сообщении.
В конкурсе приняли участие более 700 команд из 49 регионов России, а также из Белоруссии и Армении.
«Московскую область представляли 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из средней школы «Мозаика» деревни Путилково городского округа Красногорск стала обладателем приза в специальной номинации категории «Наставник», – рассказали организаторы.
За период конкурса подростки провели свыше 7 тыс. профилактических мероприятия для сверстников и младших школьников. В основном это интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов.

Также разработаны настольные игры, викторины, марафоны здоровья и многие другие форматы мероприятий, которые охватили более 130 тыс. человек.

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#московская область
#красногорск
#наркотики
Автоэксперт Гудков назвал методы распознавания автомобиля-«утопленника»
Автоэксперт Гудков рекомендовал проверять электронику
22 июля 2024, 17:30

Фото: iStock/NiseriN

Автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.
Определить «утопленника» можно по качеству работы электроники.

«Визуально тоже можно увидеть следы, заметить ватерлинию по деталям обивки, по ткани или кожи на сидениях. Должны насторожить и следы разборки салона, потому что первым делом, чтобы продать такую машину, нужно разобрать и просушить салон», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов объяснил популярность электромобилей в Европе.

«Причина популярности электромобилей в Европе проста: низкий уровень технического образования рядового автомобилиста, который не позволяет оценить тот вред, который приносят электромобили окружающей среде», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.

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#рекомендации
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Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове достигла 50%
22 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на улице Школьная в Щёлкове, в настоящее время строительная готовность здания достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют слаботочные системы, воздуховоды системы вентиляции, прокладывают трубы для канализации и водоснабжения, ведётся черновая и чистовая отделка пола и стен. В работах заняты 65 человек, задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в детском саду будет оборудовано одиннадцать групповых ячеек для ребят от полутора до семи лет. В здании также будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок, административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, спортивные и игровые комплексы, проведут озеленение.

Новый детский сад планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

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#министерство строительного комплекса мо
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В ГД поддержали доплату в 1,2 тысяч рублей для пенсионеров от 80 лет
22 июля 2024, 17:15

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Комитет Государственной Думы рекомендовал одобрить увеличение пенсии для инвалидов I группы.
Для получения выплат не нужно будет писать заявление, они будут автоматически зачисляться на счёт вместе с пенсией. Ранее дополнительную выплату получали те, кто ухаживал за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы.

«Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о доплате пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы в размере 1200 рублей к пенсии. Выплату установят без заявления, она будет индексироваться. Исключением останутся инвалиды с детства I группы, к пенсии которых добавляют ежемесячную компенсационную выплату в связи с уходом родителем или опекуном», — поделились в РБК.

Сейчас эту выплату получают неработающие люди, которые ухаживают за инвалидом I группы или за престарелыми, нуждающимися в уходе.

Как пояснил Ярослав Нилов, ранее выплату получал именно ухаживающий, а теперь пенсионеры старше 80 лет и инвалиды просто будут получать прибавку к пенсии.

В июне пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в мае, получили повышенную пенсию. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составит 8134,88 руб., при достижении 80 лет — 16269,76 руб., сообщает Социальный фонд России.

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#пенсионеры
#пенсии
#инвалиды
#выплаты
#фонд
#заявление
#люди
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Глава Истры Витушева проверила работу поликлиники на улице Урицкого
22 июля 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Поликлиника на улице Урицкого в Истре открылась после капитального ремонта в мае текущего года, работу медучреждения проверила глава городского округа Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для пациентов созданы комфортные условия: в поликлинике светлые холлы, оборудованные новой мебелью, на каждом этаже есть зоны комфортного пребывания, санузлы, в том числе для маломобильного населения. Но самое главное — расширен спектр услуг и внедрены новые стандарты профилактики и лечения жителей городского округа Истра», — написала Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
Она отметила, что после капитального ремонта в поликлинике появилось новое отделение профилактики, рассчитанное на 20 посещений в день. Здесь можно за один визит пройти медосмотр. Кроме того, в отдельный блок выделено отделение неотложной помощи, так что потоки пациентов, пришедших сюда и в основное отделение, не пересекаются.

Поликлиника оборудована современной диагностической техникой: это цифровой рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Кроме того, аппараты УЗИ теперь в нескольких кабинетах.

Штат обновлённой поликлиники укомплектован на 83%. К сотрудничеству приглашаются узкие специалисты.

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#истра
#татьяна витушева
#поликлиника
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Мизулина обвинила блогера Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться
22 июля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обвинила в мошенничестве чеченского блогера Асхаба Тамаева и призвала его извиниться.
По словам Мизулиной, Тамаев стал угрожать автору видео-расследования о его мошеннической деятельности, требуя извинений. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что блогер совершил позорные и нарушающие закон действия, за что сам должен ответить и принести извинения.

Мизулина подчеркнула, что нормальный человек, если выявивший недостоверную информацию, обращается в суд, а не угрозами пытается изменить положение. Примечательно, что Тамаев также опубликовал личные данные не только автора видео, но и его семьи, после чего заставил молодого человека приехать в Чечню и извиниться. Вскоре глава Лиги безопасного интернета получила комментарий с угрозами в свой адрес.

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#екатерина мизулина
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В Ленинском округе стартует строительство школы на 825 учеников
22 июля 2024, 16:30

Фото: Мария Даньшина

Строительство школы, рассчитанной на 300 младшеклассников и 525 учеников старших и средник классов, начнётся в жилом комплексе «Ново-Молоково» Ленинского городского округа 1 августа, передаёт корреспондент Мария Даньшина.
«Дети в этой школе смогут продуктивно учиться и интересно проводить время. Мы предусмотрели в школе систему Wi-Fi, а также кабинеты с магнитно-маркерными досками. Помимо этого, мы уделили внимание специальным классам. Будут классы естествознания, ИТ и технологические трудовые зоны, оформленные по последнему слову техники», — рассказал руководитель проекта Юрий Ивонин.
Он подчеркнул, что для строительства школы будут использоваться только качественные и безопасные материалы, а для оформления интерьера выбраны природные фактуры и цвета.

На пришкольной территории появится стадион с и баскетбольная площадка.

Ввести новую школу в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2026 года.

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#ленинский городской округ
#школа
#строительство
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«Бес работный»: Психолог раскрыла причины и опасные последствия трудоголизма
Психолог Сальникова: от зависимости «трудоголизм» можно избавиться двумя шагами
22 июля 2024, 16:22

Фото: iStock/BrianAJackson

22 июля ежегодно отмечается день трудяги, который посвящен людям, постоянно задерживающимся на работе, готовым променять выходной в кругу семьи и друзей на рабочую смену, сосредоточенным на показателях, продвижении, карьерном росте. Одним словом — праздник трудоголиков.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что трудоголизм — это один из видов зависимостей, равных шопоголизму и алкоголизму.
«Человек входит в это зависимое состояние, когда начинает работать, добивается результатов, на этом подъеме получает определенную дозу дофамина. Без работы трудоголики не могут жить, они испытывают душевную, психологическую боль, когда не работают. Им нужно постоянно себя занимать, они не могут отпустить контроль, не умеют отдыхать, не могут просто посидеть перед телевизором с семьей — всегда ищут себе какую-то трудовую занятость, потому что получают вот этот дофамин, который им помогает дальше двигаться», — сообщила эксперт.

Она добавила, что понятия «трудоголизм» и «трудоспособность» стоит различать, потому что желание работать – это в положительном ключе, а зависимость от работы — это проблема.

«И самая суть, что из-за этого начинаются проблемы в социальной жизни — нарушаются семейные и дружеские контакты, человек не может давать организму отдыхать — он постоянно в физическом и психологическом стрессе. И из-за этого начинаются различные заболевания, в том числе и депрессия. Организм сам говорит: «Хватит, раз ты сам не можешь, то я тебе помогу», — объяснила психолог.

По словам Дарьи Сальниковой, есть способы избавиться от зависимости под названием «трудоголизм».

  1. Как и в любой психологической проблеме, нужно признать, что у тебя эта проблема есть. Потому что многие это расценивают как успешный успех, супер-продуктивность. Это так распиарено в социуме, что человеку психологически тяжело сказать: «Я настоящий человек, я могу уставать, и мне нужен отдых». Мы не киборги и не искусственный интеллект, чтобы постоянно работать.
  2. Работать с проблемой самостоятельно или с помощью специалиста. Здесь важно помнить: если у меня болит горло, я иду к врачу, я не пью ромашку, не придумываю себе лечение. Как правило, специалисты объясняют это состояние тем, что мы себя ругаем, когда ничего не делаем. Нужно разрешить себе иногда ничего не делать и не винить себя за это.

Психолог подчеркнула, что человек первое время, выходя из состояния трудоголика, будет испытывать так называемую «ломку», но потом все нормализуется.

«Человек попадает в дофаминовую яму, когда он работал и все было отлично, а сейчас он не работает и испытывает трудности. Это могут быть депрессивные испытания, страдательные состояния, как зависимый человек без алкоголя. И это нормально, что у вас сразу не получается перейти на другой образ жизни. Это такая большая когнитивная ошибка, которую люди совершают, думая, что у них так быстро все получится», — сказала она.

Психолог Сальникова уверена, что нужно выбраться из этой ямы и не думать, что один день отдыха поможет компенсировать все бесконечные рабочие часы.

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Озвучен средний размер ежедневных карманных расходов россиян
Исследование: В среднем россиянин тратит 801 рубль в день
22 июля 2024, 15:59

Фото: iStock/Ivan-balvan

Исследование компании «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ показал, что в среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день.
Так, житель Москвы тратит в среднем в день 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей, других регионов без учёта этих городов — 786 рублей.

В топе ежедневных трат россиян расположены напитки и продукты для перекусов и общественный транспорт.

«Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день», — приводит RT результаты исследования.

А до этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, что в Госдуму будет внесён законопроект о возможности использования материнского капитала для покупки автомобиля.

«Средства маткапитала можно и нужно использовать в том числе для приобретения отечественного авто. Многодетные семьи и семьи с ребёнком-инвалидом нуждаются в транспорте. Соответствующий законопроект разработан и вносится в Госдуму», – приводит АГН «Москва» сообщение Нилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми.

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#траты
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Назван срок сдачи детсада на 350 мест в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе
22 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе, сдать соцобъект в эксплуатацию должны в июле 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 24 процента, рабочие ведут устройство железобетонных конструкций надземной части здания», — отмечается в сообщении.
Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,4 тыс. квадратных метров, здесь будут оборудованы 14 групповых ячеек с игровой зоной, спальней, обеденной зоной, раздевалкой и санузлами. В детсаду будут также музыкальные и физкультурные залы, а также столярная мастерская.

На прилегающей территории установят 14 игровых площадок и две спортплощадки.

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#ленинский городской округ
#детский сад
#детсад
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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