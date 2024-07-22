Красногорские школьники взяли приз международного конкурса социальных проектов

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Команда красногорской школы стала обладателем приза в специальной номинации Международного конкурса социальных проектов «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Конкурс в 2023-24 учебном году провела Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области сбережения здоровья нации
«Общее дело».
Также разработаны настольные игры, викторины, марафоны здоровья и многие другие форматы мероприятий, которые охватили более 130 тыс. человек.
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«Общее дело».
«Он направлен на усиление антинаркотической работы посредством вовлечения подростков, молодёжи и педагогов в создание социально значимых проектов, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование ценности здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей», – говорится в сообщении.В конкурсе приняли участие более 700 команд из 49 регионов России, а также из Белоруссии и Армении.
«Московскую область представляли 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из средней школы «Мозаика» деревни Путилково городского округа Красногорск стала обладателем приза в специальной номинации категории «Наставник», – рассказали организаторы.За период конкурса подростки провели свыше 7 тыс. профилактических мероприятия для сверстников и младших школьников. В основном это интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов.
Также разработаны настольные игры, викторины, марафоны здоровья и многие другие форматы мероприятий, которые охватили более 130 тыс. человек.
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Лора Луганская