Учёные узнали, где находится легендарное царство Пунт

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Египетские папирусы сохранили информацию о Царстве Пунт, которое считается краем блаженства и изобилия, сообщает РИА Новости.
Учёные сообщают, что упоминания встречаются в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение». Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что египетские правители отправляли в край блаженства целые экспедиции.
Европейские учёные предполагали, что место расположено у окраины Египетского царства. Другие были уверены, что территория находятся у одной из прилегающих к нему территорий.
В 2015 году исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии провела анализ ДНК забальзамированных бабуинов. Результаты продемонстрировали, что их родина —это нынешние Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея.
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Европейские учёные предполагали, что место расположено у окраины Египетского царства. Другие были уверены, что территория находятся у одной из прилегающих к нему территорий.
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Мария Фирсова