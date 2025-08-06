Юрий Назаров сообщил, что его пенсия составляет 70 тысяч рублей

06 августа 2025, 11:56

Народный артист России Юрий Назаров рассказал, что его пенсия равна 70 тыс. рублей

Юрий Назаров (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Народный артист РСФСР Юрий Назаров в беседе с изданием «Абзац» сообщил, что его пенсия составляет около 70 тысяч рублей.





Актер уточнил, что основная часть выплат равна 30 тысячам рублей, а дополнительно он получает около 40 тысяч за звание народного артиста.





«Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать. Творческих планов сейчас никаких», — отметил Назаров.

«Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить», — рассказал артист.