Юрий Назаров сообщил, что его пенсия составляет 70 тысяч рублей
Народный артист России Юрий Назаров рассказал, что его пенсия равна 70 тыс. рублей
Народный артист РСФСР Юрий Назаров в беседе с изданием «Абзац» сообщил, что его пенсия составляет около 70 тысяч рублей.
Актер уточнил, что основная часть выплат равна 30 тысячам рублей, а дополнительно он получает около 40 тысяч за звание народного артиста.
«Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать. Творческих планов сейчас никаких», — отметил Назаров.Он добавил, что полгода назад скончалась его жена, и теперь все заботы легли на его плечи.
«Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить», — рассказал артист.