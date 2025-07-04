Юрия Чернова, сыгравшего в «Ширли-Мырли», внесли в «черный список» Украины
Советский и российский актер Юрий Чернов, известный по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Приключения Электроника» и «Иван Васильевич меняет профессию», внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинских силовиков.
Причиной стало участие актера в фильме «Крым».
Ведомство постановило «дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, включив в него Чернова Юрия Николаевича».
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