Михаил Пореченков рассказал, что станет якорем спасения для Михаила Ефремова
Актер Пореченков заявил, что профессия станет спасительным якорем для Ефремова
Михаил Пореченков рассказал, что поможет артисту Михаилу Ефремову не сорваться после возвращения из колонии. Об этом информирует NEWS.ru.
«То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни», — отметил актер.
По мнению Пореченкова, Ефремов еще порадует зрителей. Артист пожелал Михаилу Олеговичу удачи и здоровья и добавил, что считает его талант серьезным.
Ранее Ксения Собчак объявила новое место работы и первого спектакля актера Михаила Ефремова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».