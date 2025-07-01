Михаил Пореченков рассказал, что станет якорем спасения для Михаила Ефремова

Актер Пореченков заявил, что профессия станет спасительным якорем для Ефремова
Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Михаил Пореченков рассказал, что поможет артисту Михаилу Ефремову не сорваться после возвращения из колонии. Об этом информирует NEWS.ru.



«То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни», — отметил актер.

По мнению Пореченкова, Ефремов еще порадует зрителей. Артист пожелал Михаилу Олеговичу удачи и здоровья и добавил, что считает его талант серьезным.

Ранее Ксения Собчак объявила новое место работы и первого спектакля актера Михаила Ефремова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0