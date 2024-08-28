Зарайск набрал 20,8 тыс. голосов в борьбе за звание культурной столицы России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Зарайск в борьбе за почётное звание «Культурная столица России» с другими 25 городами набрал более 20 голосов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На Зарайск набрал чуть более 20,8 тыс. голосов, что меньше, чем у лидирующих городов: Владимира (86 658), Владивостока (72 445) и Екатеринбурга (71 402). Зарайск стремится стать центром культурной агломерации Московской области. Наш городской округ тесно связан с выдающимися личностями, такими как Фёдор Достоевский, которые оказали значительное влияние на культуру и историю России», – говорится в сообщении.В конкурсе «Культурная столица 2026 года» участвуют города со всей России. Жители подмосковного Зарайска, как и все россияне, могут проголосовать за город до 1 декабря. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг и перейти по ссылке. После авторизации станет доступным голосование.
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Лора Луганская