Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Зарайск набрал 20,8 тыс. голосов в борьбе за звание культурной столицы России

Зарайск набрал 20,8 тыс. голосов в борьбе за звание культурной столицы России

28 августа 2024, 10:19
Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Оригинал
Зарайск в борьбе за почётное звание «Культурная столица России» с другими 25 городами набрал более 20 голосов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«На Зарайск набрал чуть более 20,8 тыс. голосов, что меньше, чем у лидирующих городов: Владимира (86 658), Владивостока (72 445) и Екатеринбурга (71 402). Зарайск стремится стать центром культурной агломерации Московской области. Наш городской округ тесно связан с выдающимися личностями, такими как Фёдор Достоевский, которые оказали значительное влияние на культуру и историю России», – говорится в сообщении.
В конкурсе «Культурная столица 2026 года» участвуют города со всей России. Жители подмосковного Зарайска, как и все россияне, могут проголосовать за город до 1 декабря. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг и перейти по ссылке. После авторизации станет доступным голосование.

Читайте также:

На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы

В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи

В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект
#зарайск
#культура
#подмосковье
#московская область
#голосование
На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы
28 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с 31 августа по 1 сентября состоится Военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Фестиваль пройдёт на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайском городском округе. В программу включены зрелищные реконструкции, мастер-классы, экскурсии и другие активности. В самом центре Бородинского поля будут работать интерактивные площадки на военно-исторических биваках русской и французской армий. Посетители смогут научиться фехтованию и приёмам владения холодным оружием», – уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

31 августа, в субботу, пройдут военно-исторические манёвры, которые станут репетицией реконструкции эпизодов Бородинской битвы. Также запланированы торжественные мероприятия в часть 185-летия основания Бородинского музея. В завершении дня пройдёт праздничный концерт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 сентября, в воскресенье, гости увидят дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох» и будут наблюдать за торжественным церемониалом на Батарее Раевского в память о погибших в Бородинском сражении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция с участием пехоты, кавалерии и артиллерии. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника.

Читайте также:

В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи

В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект

«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске
#подмосковье
#фестиваль
#московская область
#история
#бородинское поле
#бородино
#можайск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах в 15-й раз открыли экспозицию Пространства талантливой молодёжи
27 августа 2024, 20:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Молодёжном центре «Импульс» в Мытищах торжественно открылась 15-я экспозиции в рамках Пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Импульс. АРТ» – уникальное мультиформатное место. Это не только выставочное пространство с уникальными и креативными экспонатами, но и зона отдыха для всех желающих. Здесь можно насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесёт в удивительный мир красоты и искусства», – говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации, для всех участников торжественного открытия провели экскурсию по экспозиции. Каждый посетитель мог лично задать вопрос творцам и узнать секреты создания выставочных работ.

Пространство талантливой молодежи «Импульс. Арт» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 17 сентября. Вход свободный.

Читайте также:

Новый корпус мытищинской школы им. А. Астрахова достроят через год

Гуманитарный конвой отправили из Мытищ курянам и участникам СВО

Огромный самовар в центре Мытищ предстал в обновлённом виде
#мытищи
#культура
#искусство
#таланты
#молодёжь
#выставка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект
В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочный проект
27 августа 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса» стартовал в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Проект объединяет более 100 живописных работ, мастеров, творчество которых связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект предлагает взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.
«В экспозицию выставки органично и гармонично вписаны работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы не только говорим о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не раскрывшей всецело свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
В экспозицию вошли произведения Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Подколзина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объёме представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное».

Особенность проекта – насыщенная образовательная программа, в которую входят встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Читайте также:

«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске

Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе

«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
#культура
#искусство
#новый иерусалим
#музей
#выставка
#живопись
#картины
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске
27 августа 2024, 18:24

Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»

Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» прошел в Глуховском парке в Ногинске. Для гостей мероприятия подготовили 30 интерактивных площадок с мастер-классами, представлениями и другими активностями. Фестиваль проходит в округе уже третий год. В этот раз в павильоне для мастер-классов провели лекцию о жизни российского революционера-большевика Виктора Ногина — в его честь назван округ.
Организатор фестиваля «Пильняковские чтения» Богородского округа Мария Казаченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что основной целью фестиваля был литературный конкурс.

«Фестиваль состоял из конкурса и дня торжественного награждения, который мы наполнили всякими мастер-классами, локациями и активностями. Фестиваль нужен нам для объединения поколений, чтобы вспомнить прошлое Богородска, Ногинска, вспомнить, как 100 лет назад жили люди», – поделилась собеседница.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»

Она добавила, что в этом году на фестивале было 30 локаций с разными активностями.

«Фестиваль с первого года показал хорошие результаты, уже насчитывалось 20 площадок, а в этом году стало 30, внедрили фишку в этом году – литературное большое массовое чаепитие. Мы организовали бесплатный чай для жителей из громадного самовара, в котором 700 литров, 4 тысячи чашек были выпиты гостями. Литературное варенье, которое варили наши мастерицы прямо в реальном времени рядом с самоваром, все было по старинным рецептам. Это ароматное варенье могли попробовать. На хлеб намазывали варенье, наливали чай, подавали мяту, листья смородины, вишни. И угощали людей. Все остались довольны», – рассказала Казаченко.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»

По ее рассказу, фестиваль получил такое название в честь писателя Борис Пильняка, который проживал в Богородске с 1904 по 1912 год. Именно тут зарождался его талант и формировалась творческая точка зрения.

Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»

Организатор фестиваля рассказала про площадки и активности, которые были на фестивале.

Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»

«Мы организовали локации, которые были направлены на что-то такое, что можно сделать своими руками, что было актуально 100 лет назад: работа с глиной, изготовление тряпичных кукол – все это было превращено в историю. Каждая площадка несла с собой полноценный исторический рассказ, который с удовольствием слушали и родители, и взрослые. Рисовали, лепили, дети делали свой фамильный герб, вышивали, писали гусиным пером. Еще в этом году сделали собственные открытки с фестиваля, и можно было подписать и отправить ретро почтой своему адресату», – поделилась тем, что было на фестивале «Пильняковские чтения» Мария Казаченко.

Читайте также:

Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе

«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино

Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
#конкурс
#фестиваль
#дети
#работа
#розы
#радио
#хлеб
#кинофестиваль
#родители
#фото
#режиссёр
#чай
#площадки
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе
Организатор фестиваля «Агашка» Беккер: фестиваль посетили более 14 тысяч человек
27 августа 2024, 13:32

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Более 5 тысяч человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе. Желающие побывали на экскурсиях в Музей фарфора, где представлены уникальные образцы дулевского народного художественного промысла. Работала фарфоровая ярмарка, а для гостей испекли уникальные булочки «агашки».
Организатор фарфорового фестиваля «Агашка» Виктория Беккер в беседе с «Радио 1» рассказала, что праздник проводится уже в седьмой раз, начиная с 2018 года.

«В городе Ликино-Дулёво — на родине дулевского фарфора — мы проводим этот фестивале уже в 7 раз. Нам повезло, что даже в период пандемии открывались окна для мероприятий, и мы ни одного не пропустили. Этим и объясняет любовь посетителей к этому фестивалю», — сказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Она добавила, что на площадке было много интересных участников и гостей из разных уголков Подмосковья.

«Более 5 тысяч человек было на 14 часов дня, а к вечеру это было уже около 14 тысяч. У нас собрались интересные участники: фарфористы не только нашего дулевского края, но и приехала гжель полным составом с нескольким предприятиями, приехал народный промысел Вербилок — это тоже фарфор нашего Подмосковья, ну и Павловский Посад с их платками, Коломна со своей пастилой и всякими вкусностями», — поделилась Виктория Беккер.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Также, по ее словам, в рамках фестиваля прошли 3 конкурса.

  1. Для юных художников: дети расписывали будущие сервизы фарфорового завода. Это не просто что-то нарисовать, а то, что дальше будет жить.
  2. Для прикладников фарфористов-керамистов, которые представили работы в разнообразной технике.
  3. Традиционный конкурс костюмов с демонстрацией.

Еще фестиваль славится своими вкуснейшими булочками «агашками».
Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Агашка — это размашистые розы — самый излюбленный цветок наших дулевских фарфористов. И мы подумали, что должно быть гастрономическое впечатление. «Агашки» — булки-плюшки в виде закрученных розочек с сахаром. Они очень вкусные, как у бабушек. Их выпекали около 700 штук, и они закончились в середине дня, поэтому в следующем году мы будем уже более подготовлены к этому. Люди их сметали», — рассказала организатор фестиваля.

По ее рассказам, фестиваль получился ярким из-за большого количества костюмированных не только участников, но и воспитанников культурно-досугового центра.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Люди сходили на наш завод, посетили музей, который является одним из самых крупных музеев фарфора-керамики в России. Там была своя площадка «Чай с вареньем» — иммерсивное пространство с погружением в конец 19 начала 20 века, когда люди смотрят историю нашего Дулева, их знакомят с фарфором в домашней обстановке — с чаем и вареньем», — заключила собеседница.

Читайте также:

«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино

Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей

Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»
#мо
#музей
#павловский посад
#конкурс
#фестиваль
#дети
#праздник
#оркестр
#завод
#розы
#радио
#гжель
#кинофестиваль
#фото
#режиссёр
#любовь
#чай
#коломна
#человек
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
Режиссер Угольников: Россия поднимает свое кино сама
26 августа 2024, 18:38

Фото: Радио 1

23 августа на Живописной набережной Красногорска состоялся Московский областной форум «100% креатив».
На форуме работали различные площадки с лекциями, где можно было услышать в качестве спикеров не только представителей законодательных органов и министерств, но и народных артистов, публичных и медийных личностей.

Например, на секции «Экономика эмоций: кино и историческое наследие» сценаристы и режиссеры говорили про современный кинематограф и то, каким он должен быть.
Исследования спикеров показали, что единственный герой, прошедший через разные поколения, которого знают все, — Данила Багров.

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Игорь Угольников сказал корреспонденту «Радио 1» о том, что согласен с предложенными коллегами типами героев, которые нужны российскому кинематографу.

  1. Человек, который задается вопросом: зачем я живу?
  2. Мужчина, который сначала делает, а потом говорит, но при этом все с настоящей гагаринской улыбкой.
  3. Человек труда.
  4. «Старики», у которых появилась новая треть жизни.

Фото: Радио 1

Также кинорежиссер добавил, что кино — это отражение разговора с предками, и тема семьи является основополагающей в развитии кинематографа.

«В первую очередь нам надо научиться говорить с нашими детьми и внуками, потому что порой мы не так много внимания им уделяем. Сейчас переломное время, оно ежедневно расширяется в нашем сознании, и это не только из-за СВО и из-за того, что весь мир превратил Россию в изгоя, а это просто большая война за наши умы и сердца наших детей. Мы сейчас изолированы от мира и поднимаем свое кино сами», — сообщил Угольников.

Читайте также:

Концерт, ярмарка, мастер-классы: Как прошел форум «100% креатив» в Красногорске

Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»

Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы
#экономика
#кино
#ярмарка
#форум
#концерт
#радио
#фото
#война
#семьи
#герой
#человек
#мужчина
#регионы
#игорь угольников
#артист
#мир
#площадки
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
26 августа 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 5 тысяч человек побывали на VII областном фарфоровом фестивале «Агашка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль прошёл в парке «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе и был посвящён народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору. Для гостей были организованы экскурсии в Музей фарфора, выставка-ярмарка дулёвских изделий. Посетителей угощали местным чаем и уникальными булочками «агашками». Завершила праздник концертная программа», – рассказали в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при Всероссийского финала национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года, а также бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Читайте также:

Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»

Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»

Артём Агарков из Подмосковья стал призёром Международной премии уличной культуры и спорта
#культура
#фестиваль
#дулёво
#парк
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»
26 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия»

Мастер-классы, экскурсии и интерактивные площадки, организованные в рамках выставки «Россия» с 1 по 9 июня — в честь Дня защиты детей — посетили свыше 360 тысяч человек, в преддверии Дня знаний некоторые из участников этих активностей рассказали о своих впечатлениях и влиянии, которое оказала на них выставка, сообщает пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия».
«Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну», — рассказала школьница Кира Соман из Ульяновской области.
А на девятиклассницу Софию Карташову из Малоярославца особое впечатление произвёл масштаб выставки.

«Никогда не могла подумать, что можно сделать такую выставку, которая охватит всю страну. И наш регион занял достойное место. Особенно отмечу, что достижения нашего Малоярославецкого района были представлены на интерактивных панелях», — сказала София Карташова.
Школьница Полина Кабанова из Красноярска отметила интерактивную экспозицию «Первые в России — стране возможностей».

«На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От выставки «Россия» у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», — подчеркнула Полина.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года, за это время выставку посетили свыше 18,5 млн человек.

Читайте также:

Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»

Артём Агарков из Подмосковья стал призёром Международной премии уличной культуры и спорта

В День российского кино «Ленфильм» покажет свои лучшие новинки
#выставка
#россия
#вднх
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»
26 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детский духовой оркестр «Сибемольки» из городского округа Кашира выступил для гостей и участников «Большого арбузнрика», который провели на территории ВДНХ в честь десятилетия «Городской фермы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята устроили для меломанов настоящее музыкальное шоу, они исполняли самые разные мелодии — от классических вальсов и маршей до современных композиций. Выступление оркестра «Сибемольки» понравилось и взрослым, и детям. В награду юные музыканты получили три огромных арбуза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Большой арбузник» проводился в субботу, 24 августа. Помимо концерта, для гостей проводили мастер-классы, спектакли и арбузные дегустации.

Читайте также:

В Кашире развернули пятнадцатиметровый флаг России

Снабжение лекарствами сельских жителей организовали в Кашире

Юным каширянам торжественно вручили первые паспорта
#кашира
#оркестр
#вднх
#концерт
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф