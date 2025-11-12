Заслуженный артист РСФСР Асадуллин: Я влюбился в Петербург мгновенно

12 ноября 2025, 14:55

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана, певец Альберт Асадуллин в рамках выпуска проекта «Культурный дневник» заявил, что влюбился в Санкт-Петербург с первого взгляда.





Он вспомнил, как во время обучения в художественном училище Казани приезжал в Петербург на зимние каникулы. Особенная атмосфера города оказала особенное влияние на юную душу молодого художника. После этого Асадуллин принял решение поступать в петербургскую Академию художеств.





«Я сентиментальный. Поэтому город для меня, как для художника и музыканта, и сам словно полотно. Мой Петербург — теплый, романтичный, каким, наверное, я и сам являюсь. В нем сближаются близкие по душевным и духовным качествам люди», — приводит «Петербургский дневник» слова Асадулина.