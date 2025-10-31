В середине ноября стартует фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка»

31 октября 2025, 21:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Зарайске с 17 ноября по 9 января в третий раз пройдёт Фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка». В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области мероприятие назвали одним из ключевых культурных событий Подмосковья.





Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая площадку для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками. Его реализуют при поддержке министерства в сотрудничестве с Московской школой современного искусства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Зарайск станет территорией рождения новых форм общения между художниками, пространством и временем. В этом году «Перезагрузка» поднимает тему возвращения к корням. Участники выставок, арт-резиденций, прогулок, лекций и встреч попытаются понять, как звучит город сегодня.



Главная выставка фестиваля «Дом от погреба до чердака» пройдёт с 17 ноября по 9 января в арт-пространстве «ЦЕХЪ». В экспозиции будут участвовать более 20 художников. Их работы объединят в многослойное художественное пространство от погреба до чердака. Особое внимание уделят соучастию гостей, которые смогут оставить истории о любимых местах в Зарайске.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Ещё до открытия выставки в Зарайске начала работу арт-резиденция «Зарайск × MSCA». Площадка объединила восемь художников. На конкурс поступило более ста заявок из 26 городов России и Белоруссии. Отобранные участники в течение месяца будут знакомиться с городом и его историей, изучать маршруты и местные особенности. Результаты исследования представят на итоговой выставке на двух площадках: в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в Доме Мачтета – усадьбе писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета. Дом станет хранилищем воспоминаний города.

«Арт-резиденция – это точка взаимного обогащения. Художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции и встречи. Здесь личная оптика автора встречается с голосом города – его памятью, маршрутами, ремёслами, звуками и словами», – рассказали кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

