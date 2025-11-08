В Москве пройдет международный форум «Культура Традиции Наследие»
11 ноября 2025 года в Москве состоится Ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие», сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».
Мероприятие пройдет под девизом «От истока к возрождению через нити времени» и соберет более 400 участников. Среди них – представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеры и эксперты в области культуры и экономики. В числе приглашенных также есть председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова. Главной темой станет формирование Культурно-промышленного комплекса России как новой стратегической отрасли.
В программе запланирована пленарная дискуссия по социально-экономическим вопросам и тематическая сессия, посвященная 150-летию художника Ивана Билибина. В центре внимания окажется экспозиция «Нити времени», которая объединит около 15 представителей народных художественных промыслов. Выставка представит не только традиционные произведения, но и их современную интерпретацию.
«Итогом проведения форума «Культура Традиции Наследие» станет резолюция, включающая положения по реформированию существующей системы поддержки НХП. Резолюцию мы направим в профильные органы государственной власти, для рассмотрения ее положений и воплощения идей через нормотворчество», – сообщила председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.В рамках форума также состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Культурный код в современном дизайне». Они получат 300 тысяч рублей для реализации своих творческих проектов. Бонусами станут оплачиваемая стажировка и профессиональная техника.
Мероприятие проводится при поддержке Холдинга «Строительный Альянс», ТД «Культура Дома», RP-group, Московского областного регионального отделения Союза женщин России.