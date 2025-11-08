В Москве пройдет международный форум «Культура Традиции Наследие»

08 ноября 2025, 12:19

Фото: пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей «Иволга»

11 ноября 2025 года в Москве состоится Ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие», сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».





Мероприятие пройдет под девизом «От истока к возрождению через нити времени» и соберет более 400 участников. Среди них – представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеры и эксперты в области культуры и экономики. В числе приглашенных также есть председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова. Главной темой станет формирование Культурно-промышленного комплекса России как новой стратегической отрасли.



В программе запланирована пленарная дискуссия по социально-экономическим вопросам и тематическая сессия, посвященная 150-летию художника Ивана Билибина. В центре внимания окажется экспозиция «Нити времени», которая объединит около 15 представителей народных художественных промыслов. Выставка представит не только традиционные произведения, но и их современную интерпретацию.

«Итогом проведения форума «Культура Традиции Наследие» станет резолюция, включающая положения по реформированию существующей системы поддержки НХП. Резолюцию мы направим в профильные органы государственной власти, для рассмотрения ее положений и воплощения идей через нормотворчество», – сообщила председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.