Зацепин собрал полный зал в Новосибирске и раскрыл секрет долголетия

28 апреля 2026, 18:13

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

В Новосибирской филармонии состоялся концерт, посвященный столетию композитора Александра Зацепина. Специально ради этого он прилетел в родной город и вышел на сцену.





По данным Om1 Новосибирск, билеты на мероприятие быстро раскупили, а в зале не было свободных мест. Зацепин продолжает работать, несмотря на свой возраст. Сейчас он пишет музыку для мюзиклов, а к кино интерес потерял.





«То, что мне вот предлагали, это очень неинтересно. Там нечего было писать, понимаете? Сюжеты такие какие-то странные. Сейчас как-то какой-то упадок вот в кино, и не только у нас, в нашей стране, во всей Европе и Америке», — отметил композитор.

«Иначе мышцы атрофируются, и будешь сидеть в кресле и ничего не сможешь сделать. Пожалуйста, живите до ста и больше лет. От вас все зависит», — сказал Зацепин.