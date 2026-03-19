«Как его заменишь?»: 100-летний Александр Зацепин вынес вердикт ремейкам Гайдая

19 марта 2026, 21:06

Александр Зацепин заявил, что не смотрел ремейки фильмов Гайдая

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Народный артист России Александр Зацепин признался, что не смотрел ремейки на фильмы Леонида Гайдая.





Об этом корреспондент NEWS.ru узнал на вечере в честь 100-летия композитора. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Нет, я не смотрел. К сожалению, не смотрел. Мне сказали, что это очень неинтересно. Но я тоже считаю. Такой, как Никулин, как его заменишь?» — заявил Зацепин.