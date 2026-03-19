«Как его заменишь?»: 100-летний Александр Зацепин вынес вердикт ремейкам Гайдая

Народный артист России Александр Зацепин признался, что не смотрел ремейки на фильмы Леонида Гайдая.



Об этом корреспондент NEWS.ru узнал на вечере в честь 100-летия композитора. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Нет, я не смотрел. К сожалению, не смотрел. Мне сказали, что это очень неинтересно. Но я тоже считаю. Такой, как Никулин, как его заменишь?» — заявил Зацепин.
Известно, что композитор написал музыку к десяткам фильмов. Среди них легендарные картины Гайдая: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ольга Щелокова

