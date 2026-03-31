«Не берите ничего близко к сердцу»: Зацепин дал Ревве совет, как прожить дольше
Александр Ревва рассказал о неожиданном разговоре с легендарным композитором Александром Зацепиным, который недавно отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, именно Зацепин поделился с ним простым, но важным секретом долголетия — не принимать тревоги слишком близко к сердцу.
Сам Ревва также поразмышлял о будущем и выразил уверенность, что медицина в ближайшие годы может сделать серьёзный прорыв. Он считает, что человечество со временем сможет жить значительно дольше — возможно, даже до 120–150 лет. При этом артист отметил, что долгая жизнь имеет смысл только рядом с близкими людьми, иначе это может стать серьёзным психологическим испытанием.
В качестве примера он привёл ситуацию, когда человек остаётся молодым, а его окружение стареет, сравнив это с судьбой Дункана Маклауда. По мнению Реввы, одиночество в таком случае может оказаться гораздо тяжелее самой идеи долголетия.
