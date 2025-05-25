Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Геннадий Третьяков (Фото: кадр из сериала «Семейный детектив»)
Скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. О его кончине сообщил портал «Кино-театр».
Отмечалось, что артисту было 83 года. Что стало причиной кончины Третьякова, еще не известно. Актер ушел из жизни 24 мая.
Геннадий Третьяков появился на свет в 1941 году. Артист учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он перевоплотился во многих персонажей.
Огромному числу зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».
Ранее сообщалось, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.
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Геннадий Третьяков появился на свет в 1941 году. Артист учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он перевоплотился во многих персонажей.
Огромному числу зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».
Ранее сообщалось, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.
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