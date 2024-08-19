В Павловском Посаде проверили готовность школьных библиотек к учебному году

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Готовность школьных библиотек к новому учебному году проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все школы Павлово-Посадского округа обеспечивают учеников с первого по одиннадцатый классы полным комплектом учебников и учебных пособий бесплатно. Учебные книги будут выдаваться в школьных библиотеках», — говорится в сообщении.В администрации отметили, что по новым предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защита Родины», которые войдут в учебную программу с 1 сентября, учебники ещё не изданы, поэтому разрешено использовать издания прошлых лет. Кроме того, заключены поставки на обновлённые учебники по истории и обществознанию, они поступят в школьные библиотеки до конца года.
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