Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль «Дружба народов — Единство России»

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko
III Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов — Единство России» состоится в Санкт-Петербурге в апреле будущего года, в рамках фестиваля будет проведено несколько творческих конкурсов, принять участие в них могут все желающие, сообщает пресс-служба учредителя фестиваля — благотворительного фонда «Достойная память».
«Под эгидой фестиваля организуются следующие конкурсы: на премию «Юный творец» для авторов комиксов в возрасте от восьми до 18 лет, конкурс вокального, хореографического и театрального искусства «Многонациональный творческий калейдоскоп России», конкурс дизайнеров «Наследие моды» и конкурс по созданию кукольного национального костюма «Национальный колорит», — говорится в сообщении.Подробная информация об участии в конкурсах размещена на сайте фестиваля.
Читайте также:
Студент из Королёва выиграл конкурс по программированию Open OS Challenge
Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»
Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
Лев Каштанов